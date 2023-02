En æra er slut: Første gang i 16 år

For første gang i 16 år er Cristiano Ronaldo ikke at finde på FIFA's Årets Hold

FIFA's årlige gallashow 'The Best Football Award' blev mandag aften skelsættende for Cristiano Ronaldo. For første gang siden 2006 er han nemlig ikke at finde på FIFA's Årets Hold.

Det skriver Eurosport.com.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinder fik ikke nok stemmer, og må derfor vige pladsen for både yngre spillere og gamle kendinge.

Til at besætte angrebspladserne på FIFA's hold må Ronaldo bl.a. se sig overhalet af den nye generation af superstjerner.

Kylian Mbappé og Erling Haaland havde begge en fremragende sæson i 2021/22, og de er selvfølgelig begge at finde på angrebspladserne.

Messi er fortsat med

Siden 2006 har både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi været at finde på holdet hvert eneste år. Det må derfor være ekstra bittert for Ronaldo at se sin evige rival, Lionel Messi, fortsat være blandt de elleve bedste.

Derudover er også Ronaldos tidligere holdkammerat og seneste Ballon d'Or-vinder, Karim Benzema, at finde blandt de elleve udvalgte.

Har ikke været god nok

Dykker man ned i angrebstjernernes statistikker, står det pludselig klart, hvorfor Ronaldo ikke længere er blandt de allerbedste.

Selvom sæsonen 2021/22 ikke var dårlig for Ronaldo, har han ikke kunne følge med målmaskinerne Mbappé, Benzema og Haaland.

Ronaldo har scoret flere mål end Messi, men det spiller selvfølgelig ind, at Messi tilbage i december kunne løfte VM-pokalen og efterfølgende blev kåret som turneringens spiller.

Messi vandt derfor også mandag aften FIFA's pris som bedste mandlige fodboldspiller.

Lionel Messi på scenen i går aftes. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

FIFA FIFPROS Mens World 11 2022

Målmand:

Thibaut Courtois (Real Madrid / Belgien)

Forsvar:

Achraf Hakimi (Paris SG / Marokko)

Virgil Van Dijk (Liverpool FC / Holland)

Joao Cancelo (Bayern München / Portugal)

Midtbane:

Casemiro (Manchester United / Brasilien)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgien)

Luka Modric (Real Madrid / Kroatien)

Angreb:

Lionel Messi (Paris SG / Argentina)

Karim Benzema (Real Madrid / Frankrig)

Erling Håland (Manchester City / Norge)

Kylian Mbappé (Paris SG / Frankrig)

