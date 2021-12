En brik i Qatars propaganda

- Hun deltager jo i den meget velsmurte propaganda-maskine, som Qatar ruller ud netop nu med stjerner som David Beckham i front. Dermed er hun med til at skabe det skønmaleri, som VM-værterne higer sådan efter.

Ordene kommer fra Stanis Elsborg, senioranalytiker hos Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, og de er møntet på Nadia Nadim.

Den 33-årige rollemodel med de 99 landskampe delte forleden billeder fra et solbeskinnet besøg med blandt andre David Beckham ved sin side ved FIFA Arab Cup 2021 i Qatar.

En turnering, der afvikles på de stadions, hvor VM afvikles næste år, og et initiativ, som Nadia Nadim hylder uden forbehold.

Men det er også et besøg hos det stærkt kritiserede regime, der har fået hårde ord med på vejen på de sociale medier, hvor hun delte sin visit.

En kritik, som Stanis Elsborg i den grad deler.

- At hun ligefrem tager derned under den mest ophedede debat om migrantarbejdernes forhold og på et tidspunkt, hvor vi diskuterer, hvordan Qatar bruger højt profilerede sportsstjerner som en del af den sportswashing, som de virkelig ruller ud i øjeblikket, det overrasker mig virkelig, siger han.

- For uagtet, at det isoleret set kan være en god gerning, så bør man tænke på, at Qatar bruger det som en del af deres statspropaganda, og fortællingen om en spiller, der selv har haft flygtningestatus, og som er UNESCO-ambassadør, er helt uvurderligt for Qatar.

- Den fortælling kan de virkelig bruge, og historien er netop strøget direkte ind på deres VM-hjemmeside. Dermed bliver hun en brik i en sportslig strategi med mange strenge som indeholder blandt andet værtskaber, sponsorater og sportsstjerner.

I Danmark er Nadia Nadim blevet lidt af en rollemodel. Her signerer hun sin bog for et par glade fans. Foto: Olivia Loftlund

I artiklen fremhæves det ganske rigtigt, at Nadia Nadim er ’en motiverende taler’ og en ’UNESCO Goodwill Ambassador’, ligesom man beskriver, at hun er i færd med at gøre sit lægestudie færdigt. Derfor rækker hendes bedrifter ’langt ud over fodboldbanen’, roser VM-værterne.

Nadia Nadim og hendes familie flygtede fra Afghanistan, efter at hendes far blev dræbt af Taliban, da hun var ti år gammel.

Qatar er kendt for at have ydet økonomisk støtte til Taliban, men ørkenstaten var på den anden side også behjælpelig med at flyve flygtninge - blandt andre Nadia Nadims tante - ud af Kabul, da hovedstaden var faldet i Talibans hænder.

Nadia Nadim, der i dag spiller for amerikanske Racing Louisville FC, har tidligere repræsenteret Qatar-ejede Paris Saint-Germain.

Nadia Nadim ønsker i følge hendes manager ikke at udtale sig. Foto: Stine Tidsvilde

At hun og store stjerner som Beckham og Peter Schmeichel vælger at kaste deres lod i emirernes vægtskål, undrer Stanis Elsborg.

- Det kan undre, at stjernerne vælger at gå med i Qatars propaganda fremfor at stille op for menneskerettighedsorganisationer. Det overrasker mig, at de så enstrenget er på den side.

Men det virker, erkender han, dog med en grim slagside.

- Stjernerne har rigtigt store følgerskarer på sociale medier, og deres fans får kun den side af fortællingen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Amnesty International Danmark, der oplyser, at man ikke har nogen specifik kommentar til Nadia Nadims besøg i Qatar. Man skriver dog tilbage, at:

’Vi vil altid sige, at man som kendt aktør skal overveje, hvad man bruger sin offentlige platform til’.

DBU ønsker ikke at kommentere den mangeårige landsholdsprofils handlinger. Det ville ellers være oplagt, mener Elsborg:

- Det må være en torn i øjet på DBU og deres ’kritiske dialog’-strategi i forhold til Qatar, men også på DIF (Danmarks Idrætsforbund), der har en international strategi, der slår på demokrati, åbenhed og ansvarlighed.

Ekstra Bladet var forleden i kontakt med Nadia Nadims agent, svenske Michael Kallbäck, der svarede, at han og Nadia Nadim ikke ønsker at udtale sig om opholdet i Qatar eller vreden vendt mod hende.