En halv titel? Mourinhos sære svar

José Mourinho fortæller i et interview om sine 25 og et halvt trofæer, og den finale han ikke fik lov at spille med Tottenham

José Mourinho har mødt talkshow-værten James Corden i et stort interview ifølge The Sun.

Den nye Roma-manager taler om det kommende EM, Mourinhos mange trofæer og Tottenham-fyringen.

I interviewet fortæller José Mourinho at han i løbet af sin karriere har vundet 25 og et halv trofæer, og det halve trofæ får James Corden til at undre sig.

- Det halve er den finale, jeg ikke fik med Tottenham, opklarer José Mourinho og uddyber

- At have chancen for at vinde et trofæ med en klub, der ikke har mange, det var en drøm, siger han.

Her til bliver den fyrede Tottenham-manager spurgt, om han havde overvejet at spørge, om han måtte blive til efter finalen, og så stoppe i klubben. Her til lød svaret kontant.

- Det var ikke op til mig at tage den beslutning.

Englands vinderchancer

James Corden og den legendariske træner får sig også en snak om det kommende EM.

José Mourinho har tidligere udtalt sig om sine tårnhøje forventninger til Frankrig, det kan du læse mere om her: I ordkrig med Mourniho

Men på trods af de høje forventninger til Frankrig, siger Mourinho, at der også er et andet hold, der kan ende med at løbe med sejeren.

- De kan godt vinde, Frankrig har et fantastisk hold, men udover dem, ser jeg ikke et hold, der skiller sig ud fra de andre, svarer José Mourinho, da han bliver spurgt til Englands vinderchancer.