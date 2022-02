Endelig: Grønt lys til Mikael Uhre

De har ventet og ventet og ventet på nyindkøbet Mikael Uhre, men indtil videre har Philadelphia Union ventet på at få grønt lys til, at Mikael Uhre kunne flyve ind, efter han 27. januar blev solgt til den amerikanske klub fra Brøndby IF.

Men nu er der endelig godt nyt for den danske angriber.

- Han vil være i Philadephia i morgen - nok ikke tidligt nok i forhold til træningen, siger træner Jim Curtin på et pressemøde.

Mikael Uhre er Philadelphias rekordindkøb, og der er store forventninger til danskeren. Men indtil videre har man altså intet set til ham.

Allerede lørdag indledes sæsonen, hvor Philadelphia skal møde Minnesota United.

Danske Mikael Uhre er en såkaldt designated player. Det er nogle få stjernespillere, man må have i truppen, og som man kan betale en del flere lønkroner.

Uhre, 27 år, er Superliga-topscorer med 11 kasser.