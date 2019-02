Endelig: Nu skrives frustrerende regel om

Reglerne for, om der skal dømmes for hånd på bolden eller ej, bliver omformuleret i næste uge

Forvirringen er som oftest total, når usikkerheden sniger sig ind.

'Var der hånd på?'

Det frustrerende svar er, at der i de fleste tilfælde ikke er nogen, der rigtigt ved det, hvis da ikke vi ligefrem taler om en forseelse, som selv Maradona ville have svært ved at tale sig ud af.

Og så sent som i onsdagen Champions League ottendedelsfinale mellem Schalke 04 og Manchester City var den gal igen. Schalke blev tildelt et straffespark, efter at bolden havde ramt forsvarsspilleren Nicolás Otamendi på armen i en situation, hvor han tydeligvis ikke kunne gøre meget for at undgå kontakten.

Manchester City var langt fra tilfredse med straffesparket i onsdagens opgør med Schalke 04. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Men bolden ramte hans arm. Og derfor var dommer Carlos Del Cerro i sin gode ret til at tildele tyskerne et straffespark. Han kunne dog også have valgt ikke at gøre det.

Som reglerne står skrevet i dag, er det nemlig op til dommeren at vurdere, om kontakten mellem bolden og spillerens arm er forsaget af en såkaldt 'forsætlig' handling, som DBU formulerer det. Og den mildt sagt vage ordlyd har længe skabt stor debat blandt både dommere, spillere og tilskuere.

Derfor vil The International Football Association Board, IFAB, i næste uge præsentere en omskrivning af de nuværende regler, der skal tydeliggøre retningslinjerne og komme forvirringen til livs.

I et interview med The Times fortæller teknisk direktør i IFAB David Elleray om initiativet.

- Den nye formulering vil tydeliggøre, i hvilke situationer en spiller kan forvente at blive straffet for hånd på bolden, og hvornår man ikke vil blive straffet. Det vil reducere antallet af grå-zoner markant, siger han.

Yussufs Poulsens hånd var også skyld i et tvivlsomt straffespark ved VM. Foto: Gregers Tycho

David Elleray understreger dog, at de nye tiltag kun vil fokusere på de områder, hvor der i dag opstår mange tvivlsspørgsmål.

- Det har selvfølgelig aldrig været på tale at lempe på reglerne for bevidst hånd på bolden. En spiller, der tydeligt forsøger at påvirke spillet ved at bruge hænderne, vil blive straffet i enhver situation, siger han.

Den nye formulering vil blive offentliggjort efter et IFAB-møde i Aberdeen 2. marts.

