Endnu en Liverpool-eksanfører tager til Saudi-Arabien

Endnu en tidligere Liverpool-spiller har sluttet sig til den saudiarabiske klub Al-Ettifaq.

På det sociale medie X bekræfter klubben, at den har lavet en aftale med hollænderen Georginio Wijnaldum, der senest var på kontrakt i AS Roma.

Midtbanespilleren har også en fortid i Liverpool, og dermed bliver han den tredje spiller med et stærkt bånd til den engelske klub, som har fundet vej til Al-Ettifaq over de seneste måneder.

Holdet trænes af Liverpool-legenden Steven Gerrard, og den mangeårige Liverpool-anfører Jordan Henderson er også på kontrakt i klubben.

Wijnaldum er blot den seneste i en lang række af spillere, der er skiftet fra en europæisk topklub til en klub i Saudi-Arabien det seneste år.

Det drejer sig om blandt andre Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar og Sadio Mané.

32-årige Wijnaldum tog efter opholdet i Liverpool til Paris Saint-Germain, men det blev aldrig nogen stor succes.

Han tog konsekvensen og drog sidste år videre til Roma, men skader betød, at han blot fik 23 kampe for klubben.

Niveauet holdt dog stadig til at spille landskampe for Holland. Han var i landsholdsdragten så sent som i juni, hvor holdet deltog i Nations Leagues finalestævne.