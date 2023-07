Enorm gæld: Ronaldos klub får forbud

Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldos skiftede ved årsskiftet fra Manchester United til Al-Nassr i Saudi-Arabien på en kontrakt, der angiveligt indbringer ham omkring 1,4 milliarder kroner om året.

Til gengæld skal han ikke regne med at få flere stjernespillere omkring sig den kommende tid. Al-Nassr har grundet 'enorm gæld' fået forbud mod at registrere nye spillere.

Det bekræfter en talsperson fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) over for mediet The Athletic.

- Klubben Al-Nassr er i øjeblikket forhindret i at registrere nye spillere grundet enorm gæld, siger en talsperson fra Fifa.

- De relevante forbud vil blive fjernet øjeblikkeligt, i det øjeblik de involverede kreditorer er blevet betalt.

De facto betyder det, at klubben godt kan købe nye spillere, men de kan ikke blive registreret til at spille kampe for holdet.

Klubben har allerede tidligere på sommeren hentet den kroatiske midtbanespiller Marcelo Brozovic fra Inter.

Flere medier har beskrevet, at det blandt andet er et udestående med Premier League-klubben Leicester i handlen med Ahmed Musa i 2018, som har fået Fifa til at komme med forbuddet.

Al-Nassr er en af fire klubber i den saudiarabiske liga, som er ejet af landets statslige investeringsfond, Public Investment Fund (PIF).

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og N'Golo Kanté er blandt de stjerner, der er taget til Saudi-Arabien. Og det ser ikke ud til at stoppe. Bliv klogere lige her: Blodprinsens skumle plan: Derfor eksploderer det .