Enorm tragedie: Topspiller død efter busulykke

Tjekkisk og tyrkisk fodbold er ramt af en tragedie.

Den 28-årige landsholdsspiller Josef Sural er omkommet på et hospital i Tyrkiet, efter en ulykke, hvor en minibus kørte galt.

Bussen var på vej hjem efter en kamp i den bedste tyrkiske række mellem Alanyaspor og Kayserispor, da det gik galt.

Det oplyser Alanyaspor mandag morgen.

Sammen med seks andre holdkammerater havde angriberen Sural booket en VIP-minibus for at komme hjem. Han blev kørt på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

Angiveligt forulykkede bussen efter den syv timer lange bustur nær hjembyen Alanya, beretter nyhedsbureauet Anadolu.

Ifølge Alanyaspors formand, Hasan Cavusoglu, kørte bussen af vejen, fordi begge chauffører angiveligt var faldet i søvn.

- Ifølge den information, jeg har modtaget fra politichefen, selvom der var to chauffører i bussen, faldt de begge i søvn. Ulykken skete som følge af dette, siger Cavusoglu.

De øvrige seks spillere blev alle såret i ulykken, men ingen af dem er i livsfare.

Josef Sural har spillet 20 landskampe for Tjekkiet og fik sit gennembrud i Slovan Liberec, hvilket fik storklubben Sparta Prag til at hente ham. Han skiftede i januar til den tyrkiske klub.

I dansk fodbold er han nok mest kendt for sin rolle, da Sparta Prag slog SønderjyskE ud af Europa League-kvalifikationen i 2016. Her havde sønderjyderne overraskende ført 2-0 i Prag efter 0-0 i Danmark, inden Sparta fik gang i et comeback i 2. halvleg.

Sural udlignede til 2-2, inden en holdkammerat scorede til 3-2 og sendte tjekkerne i gruppespillet.

Sportsstjerner der døde alt for tidligt

Fodboldens skøreste aftaler: Madlavningskursus, LEGO-huse og vægtbøder

Ballademageren fra helvede: Han brændte alle sine broer