Et like får fans til at drømme om Eriksen

Da Christian Eriksen sendte et like efter Tottenhams annoncering af Antonio Conte på Instagram, satte han også gang i fan-drømmen om et comeback

Et lille like fra Christian Eriksen har sat gang i drømmerierne hos en række Tottenham-fans, der drister sig til at tolke overmåde offensivt på danskerens tilkendegivelse.

Det lille like blandt over 400.000 andre hæfter sig nemlig på Instagram-nyheden om klubbens ansættelse af Antonio Conte som ny manager i klubben efter fyrede Nuno Espirito Santo.

Og Eriksen med den store fortid i den hvide trøje har jo spillet under Conte i Inter, så det ligger i et fan-perspektiv lige for at koble dem sammen igen, føler flere, som kommenterer med udsagn som ’kom tilbage, kammerat’ og ’vi mangler hans kreativitet på midten’, mens en fan foreslår at trække Eriksen til London til en rolle i trænerstaben.

Det skriver The Sun.

Christian Eriksens karriere toppede i årene efter, at han var kommet til Tottenham fra Ajax i 2013 med 69 mål og et hav af målgivende pasninger i hans 305 kampe for klubben.

Til gengæld fik han drøje startproblemer under Conte efter skiftet til Inter i januar 2020, ligesom han ind i mellem måtte finde sig i ydmygende sidste-minuts-indskiftninger, før han endelig vandt italienerens tillid og fik en nøglerolle i sidste års mesterskabssæson.

Den 29-årige midtbaneprofil faldt om under EM-slutrunden og fik siden indopereret en ICD-enhed. Det gør, at han ikke må spille i Italien.