EU slår fast: Dødsstød til udbryderklubber

EU-domstolen har mere end indikeret, at UEFA og FIFA har har ret til at ekskludere de involverede klubber i en ny europæisk superliga

I halvandet år har en uafhængig europæisk superliga med storklubber fra de største ligaer spøgt i kulissen.

I et opgør med UEFA og FIFA tog 11 storklubber initiativ til ligaen, men mødte fordømmelse hos de to fodboldunioner, der truede med eksklusioner.

Nu har EU-domstolen vurderet sagen, og det tegner ikke lyst for udbryderklubberne.

For selvom etableringen af en uafhængig liga er vurderet til at ligge inden for EU's konkurrencelovgivning, så gør eventuelle sanktioner det fra unionerne det også. Der har EU-domstolen forklaret torsdag i en pressemeddelelse.

Den juridisk rådgiver for EU-Domstolen, Anthanasios Rantos, vurderer, at:

Det ligger inden for EU's konkurrencelove, at UEFA/FIFA-regler skal følges i enhver ny turnering. EU's konkurrencelove forhindrer ikke, at UEFA og FIFA og alle unioner og forbund under disse kan sanktionere klubber, der deltager i en ny turnering. EU's konkurrenceregler forhindrer ikke de eksklusivaftaler, UEFA og FIFA har til deres turneringer. EU-love forhindrer ikke, at regler fra UEFA og FIFA om, at eventuelle nye internationale turneringer skal godkendes af unionerne.

Dermed kan både klubber og spillere i en sådan udbryderliga udelukkes fra deres nationale forbund og forhindre, at de deltager i deres turneringer. For danske spillere være det sig VM, EM og Danmarks-turneringen.

Sagen Kort: 12 europæiske topfodboldklubber annoncerede tidligere ny turnering. Nu får den dødsstødet

Sagen var indklaget for EU-domstolen af de 11 oprindelige udbryderklubber - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milan, Inter, Barcelona, Real Madrid og Juventus - der havde stiftet firmaet European Super League Company med base i Spanien.

Det var klar til at etablere deres egen liga for at få en større økonomisk gevinst, end tilfældet er med den nuværende Champions League, hvor UEFA tager en stor del af overskuddet.

Siden faldt ni af klubberne fra, så det i dag kun er Barcelona, Real Madrid og Juventus, der forfølger sagen. Og altså med svigtende held.

For selvom ordene fra Anthanasios Rantos ikke er endelig dom, men blot en anbefaling, så er det en kraftig indikation på, hvad den endelige dom bliver.

Der falder forventeligt dom i begyndelsen af 2023.