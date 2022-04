Everton henter ny cheftræner i Hjørring

Fortuna Hjørrings cheftræner Brian Sørensen skal i næste sæson være træner for Everton.

Det oplyser den engelske klub fredag på sin hjemmeside.

- Jeg er utrolig stolt over at blive en del af Everton.

- Det er en af de historiske klubber inden for kvindefodbolden, og vi er et godt match med de samme værdier, den samme arbejdsetik og ambitioner, siger Brian Sørensen.

Everton er en del af Women's Super League, hvor flere klubber i disse år satser hårdt på kvindefodbold.

- Jeg har studeret holdet i dybden i den her proces, og jeg føler, at der er et kæmpe potentiale med spillere, der kan gøre sig gældende på de allerstørste scener, siger danskeren.

Everton, der råder over de danske landsholdsspillere Rikke Sevecke og Nicoline Sørensen, har indgået en toårig aftale med Brian Sørensen.

Den kommende Everton-træner har to gange ført Fortuna Hjørring til DM-guld. Det var i 2014 og 2016. For et år siden vendte han retur til den nordjyske klub efter tre år i FC Nordsjælland.

Fortuna Hjørring er i denne sæson en del af topstriden på en aktuel andenplads efter de regerende mestre fra HB Køge. Med otte spillerunder tilbage har Hjørring-holdet fem point op til HB Køge.