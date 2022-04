Familien bekræfter: Superagenten Mino Raiola er død

Den 54-årige kendte fodboldagent Mino Raiola er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Det bekræfter hans familie i et opslag på hans Twitter-profil.

- Det er med uendelig sorg, at vi fortæller, at den mest omsorgsfulde og fantastiske fodboldagent, der nogensinde har været, er gået bort.

- Mino kæmpede til det sidste med den samme styrke, som han brugte ved forhandlingsbordet for at forsvare sine spillere. Som altid gjorde Mino os stolte, skriver familien.

Torsdag kunne adskillige italienske medier og flere nyhedsbureauer berette, at Raiola var gået bort

Nyheden blev efterfølgende kaldt "fake news" af en unavngiven kilde i Raiolas agentfirma, mens en læge på det hospital, hvor agenten var indlagt, også afviste, at Raiola var afgået ved døden.

Der blev dog ikke lagt skjul på, at Raiolas tilstand var kritisk, og derfor skabte det også en del forvirring, da han tilsyneladende pludselig selv gik ud med et opslag på Twitter.

- Nuværende sundhedsstatus for dem, som måtte undre sig: Rasende over, at de for anden gang på fire måneder slår mig ihjel. Jeg er åbenbart i stand til at genopstå, skrev han torsdag.

Men nu er italieneren, der var kendt for at have nogle af de allerstørste fodboldstjerner i sin stald, gået bort.

Ifølge flere medier har Mino Raiola kæmpet med sygdom i nogle måneder og blev i januar indlagt på et hospital i Milano.

Mino Raiola var blandt andre agent for den norske superstjerne Erling Haaland, der til sommer ventes at skifte til en af verdens største klubber. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

- Mino berørte så mange liv gennem sit arbejde og skrev et nyt kapital i moderne fodboldhistorie. Hans tilstedeværelse vil altid være savnet, skriver familien videre.

Familien slutter opslaget af med at sige tak til alle dem, der har støttet dem midt i deres store sorg.

- Vi takker alle for den enorme mængde støtte, vi har modtaget i den svære tid, og vi beder om for privatlivets fred for familie og venner bliver respekteret i sorgens øjeblik.

Mino Raiola var agent for stjernespillere som Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.

Han blev 54 år.