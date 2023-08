Fan-turnering gik helt galt: En person afgået ved døden

Hvad der skulle have været en fest endte med at blive en tragisk dag.

En fan-turnering i Polen i byen Tarnow, hvor fans fra landets forskellige storhold mødtes og spillede mod hinanden i en fodboldturnering, har fået opmærksomhed, efter en fan har mistet livet efter et kæmpe slagsmål.

Det skriver Bild.

Ifølge mediet var det fans fra Unia Tarnow og Wisla Krakow, der havnede i et voldsomt slagsmål med fans fra Zaglebie Sosnowiec, hvor omkring 100 personer var involveret.

Skarpe objekter, baseballbat og pyroteknik blev blandt andet brugt i slåskampen, og det siges at have været et romerlys, der fik fatale konsekvenser for personen, der mistede livet.

Pawel Klimek, der er talsperson for det lokale politi, forklarede, at man prøvede at redde personens liv, men det var for sent.

- Episoden skete omkring klokken ni lørdag. Vi ved ikke rigtig, hvad der skete. Der var en fan-turnering, og der kom folk for at se kampene, og så kom der andre for at starte en slåskamp.

- En mand blev hårdt såret og trods forsøg på genoplivning stod hans liv ikke til at redde, udtaler han.

Politiets efterforskning er stadig i gang, og der er blevet meldt om flere sårede fans, hvor en person sågar har mistet sin ene ben.