Fanget på video: Straffen er faldet

West Hams Declan Rice er blevet straffet for at have kaldt dommeren korrupt, efter klubbens exit i Europa League-semifinalen

Declan Rice var ikke just i perlehumør den majaften, da han og West Ham var blevet sendt ud af Europa League i semifinalen efter to nederlag til Jesper Lindstrøms Eintracht Frankfurt.

Forståeligt nok.

Men anføreren var ikke bare ærgerlig over nederlaget, han var rasende på dommer Jesús Gil Manzano, der efter Rices opfattelse havde ydet en horribel indsats.

Det lod han spanieren vide på vej mod omklædningsrummet, hvilket blev fanget på video.

- Det er så ringe - hele aftenen har det været så ringe. Hvordan kan du være så dårlig?

- Helt ærligt, så er du sikkert blevet fucking betalt. Fucking korruption, skreg anføreren efter dommeren.

Den slags går ikke, og da der var omfattende video-dokumentation, har det ikke været en svær sag at føre for UEFA.

Straffen kom fredag, og den lyder på to kampes karantæne fra europæiske kampe. Det betyder, at han må sidde udenfor i begge West Hams playoff-kampe i Europa Conference League efter sommerferien.

I en af dem må også manager David Moyes gøre ham selskab, da han under kampen blev vist ud.

Desuden er West Ham for samme kamp blevet idømt en bøde på 13.000 kroner, da nogle medrejsende fans tændte romerlys under kampen.

Værre er det gået Frankfurt, der for i alt seks forseelser - den største var baneinvasionen efter sejren - er blevet idømt en bøde på 600.000 kroner.

Desuden har de fået en betinget dom i to år, der betyder, at hvis noget lignende gentager sig i det tidsrum, skal klubben spille en kamp for tomme tribuner.

