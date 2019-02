'Fangevogteren' afslører: Sådan har jeg pisket Bendtner

Nicklas Bendtner er i fysisk topform. Den 31-årige bomber har fysisk faktisk ikke været skarpere de sidste 12-13 sæsoner end netop nu, da han langt om længe har sluppet kontakten til sin fodlænke efter at have afsonet 50 dage for vold mod en københavnsk taxichauffør.

Det garanterer fysioterapeuten Thomas Jørgensen over for norske VG på dagen, da Nicklas Bendtner vendte tilbage til det høje nord og stemplede ind på jobbet i Rosenborg.

Fedtprocenten er tæmmet til et sted mellem seks og otte, og Nicklas Bendtner fremtræder skarp som en ragekniv i de VO2-tests og bodyscanninger, han har passeret under et knaldhårdt forløb med seks timers træning seks gange om ugen – i fuld overensstemmelse med den danske kriminalforsorg.

- Han er i sin bedste forfatning i mange, mange år, siger Thomas Jørgensen, der har fulgt Bendtner tæt i 12-13 sæsoner – helt tilbage til som talentfuld teenager i Arsenal.

Da Nicklas Bendtner mandag indledte træningen i Trondheim, var det samtidig med et karrosseri, der på mange punkter er blevet rettet op under afsoningen.

Nicklas Bendtner mødte typisk hos ’fangevogter’ Thomas Jørgensen kl. 11 og gennemførte styrke-, bevægelses- og balancetræning, inden han sluttede af med spinning og behandling. Kl. 17 tøffede angriberen hjem med sin fodlænke til afsoning på – formentlig – sofaen.

- På den måde har vi stille og roligt bygget ham op. Det har været utroligt hårdt arbejde, fortæller Thomas Jørgensen til VG om forløbet, hvor der er blevet fokuseret på eksplosivitet, løbsstyrke og bevægelighed. Skavankerne – et overbelastet knæ og en øm hofte – er blevet turneret og behandlet undervejs.

- Vi har fokuseret på overkrop og mave. Det og andre former for styrketræning bliver nogle gange negligeret i klubberne, fordi man ikke har tid til at følge det op. Der har vi været heldige. Vi har brugt al vores tid på at styrke ham, og såvel knæet som hoften har det vældig godt nu, siger Thomas Jørgensen.

Træningsmængden er blevet øget uge for uge, men danskeren møder alt andet end slidt op i Rosenborg.

- Nicklas er en spiller, der hurtigt kommer i form. Når du måler 196 cm og vejer 96 kilo, skal du være stærk og mobil, og jeg har været nødt til at køre ham hårdt, for Rosenborg-truppen har også trænet hårdt samtidig, siger Thomas Jørgensen, der roser klubben for et forbilledligt samarbejde.

Fodboldmæssigt er Nicklas Bendtner naturligvis rusten som en brugt nedstryger, men de seneste tre uger har danskeren dog været på græs og lavet spilrelaterede øvelser. Spørgsmålet er så, om vejen går fra lænken til bænken – eller om den lange dansker er klar til kamp, når Rosenborg 31. marts indleder Eliteserien på udebane i Bodø/Glimt.

- Det bliver slet ikke noget problem, garanterer Thomas Jørgensen over for VG.

