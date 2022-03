FCK og FCM flirter med brandvarm profil

Anders Dreyer får slet ikke problemer med at finde en ny klub, hvis han vælger at flygte fra Rusland her i foråret, hvor kontrakten kan suspenderes i tre måneder

Anders Dreyer står foran en vanskelig beslutning den kommende tid.

Skal han blive i Rusland eller vælge at lade sig udleje resten af sæsonen?

FIFA, det internationale fodboldforbund, har tidligere på ugen åbent for, at udlændinge i Rusland kan rejse – uden for transfervinduets åbningstid – fra fredag 11. marts.

Hvis udlændingene i Rusland vælger at rejse, er kontrakten i Rusland suspenderet frem til 30. juni i år. Det vil mere præcist sige ingen løn og forpligter fra russernes side i den periode.

Anders Dreyer får i hvert fald ikke problemer med at finde en midlertidig arbejdsgiver her i foråret, hvis han vælger at rejse ud af Rusland.

For ifølge Ekstra Bladets oplysninger står mange klubber i kø for at få fingre i den 23-årige landsholdskandidat, der har imponeret siden skiftet fra FC Midtjylland i august sidste år.

Anders Dreyer skiftede fra FC Midtjylland til Rubin Kazan sidste sommer. Nu vil midtjyderne og FCK gerne have fingre i det stærke offensive kort resten af foråret. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Han har været Rubin Kazans bedste mand, og aktuelt står han noteret for otte sæsontræffere.

Blandt de mange interesserede er de to guldkandidater fra FC Midtjylland og FC København.

Det er måske lidt overraskende, at FC København har meldt sig på banen i forhold til en kort aftale med Anders Dreyer, men det viser et signal om, hvor vigtigt en kommende guldmedalje vil være for Jess Thorups tropper.

Anders Dreyer har scoret otte træffere i denne sæson for Rubin Kazan. Nu skal han beslutte, om han vil rejse væk fra Rusland resten af foråret. Muligheden er til stede fra fredag. Foto: Alekandr Kulebyakin/Sopa Imag

Men det bliver en meget speget sag at få fingre i Anders Dreyer på grund af den specielle situation, som Rusland befinder sig i som krigsførende nation.

Det kan muligvis stille Dreyer i en vanskelig position, hvis han vælger at rejse på lejeophold. For ingen ved, hvad der sker, når han skal vende tilbage efter sæsonen, hvis Rusland stadig er i krig.

Der er også en væsentlig problematik, hvis han kommer ’hjem’ til Rusland med en skade, mens han har været ude at spille i en anden klub.

Markedsprisen på Anders Dreyer menes at være steget til et niveau 80-100 mio. kr. Russerne betalte 55 mio. kr. for ham hos FC Midtjylland, der stadig har et større millionbeløb til gode hos russerne.