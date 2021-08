FCK-profiler: 2-1 er slet ikke nok

Tyrkiske Sivasspor tabte mandag også sæsonens anden kamp i den tyrkiske liga, ligesom hjemmekampen i Conference League-kvalifikationen mod formstærke FC København endte med et nederlag på 1-2.

Men de tilsyneladende så betryggende fakta preller helt af på københavnerne før torsdag aftens returkamp i Parken.

- Det var en rigtig svær kamp dernede, og det bliver det også i Parken, forudser Nicolai Boilesen.

- Vi fik et fantastisk resultat, men hvis folk bare tror på, at den er i sækken, så bør de gense den første kamp. De er rigtigt farlige, og de pressede os i bund de sidste 20 minutter. De har mange dygtige spillere.

Alligevel fæstner han lid til fortet i Parken, hvor FCK ikke har tabt siden november.

- Vi har bevist over en god lang periode her i Parken, at udeholdene har det svært over 90 minutter. Jeg håber, at mange kommer ind og støtter, for det gør en stor forskel for os.

Jonas Wind og holdkammeraterne er et lille skridt foran Sivasspor før returkampen. Foto: Ritzau Scanpix

FCK-træner Jess Thorup vedkender sig også det gode udgangspunkt men mener alligevel, at kampen er tæt på at være en fiftyfifty-affære.

- Den kamp er bestemt ikke lukket. Der er jo ikke noget, der hedder udebanemål længere, så en enkelt scoring imod kan betyde forlænget spilletid og straffespark, bemærker han.

- Vi så også dernede, at det er et sindssygt rutineret hold i aldersgruppen fra 28 år og opad. Det er et hold, der ikke vil have problemer med at spille i Parken.

Favoritværdigheden kan han dog ikke komme uden om.

- Vi er så tæt på målet nu med at komme i gruppespillet, at det skal vi gøre færdigt.

FCK kan nå det 14. gruppespil på 16 sæsoner, men 1.300 tyrkiske fans vil gøre deres til, at det ikke sker.