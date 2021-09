Fejlvurderet? Braithwaite irriteret

Martin Braithwaite mener, at hans nuværende vurdering i fodboldspillet FIFA afspejler ham efter sin skade. Han er dog ikke ene fodboldspiller om at være utilfreds

Det er ikke lige sjovt for alle at blive bedømt på sine kvaliteter, og hos fodbold-stjernerne kommer det til udtryk, når deres fodbold-kundskaber på årlig basis vurderes i det nye FIFA-spil.

I år er ingen undtagelse, og lige så hurtig som Martin Braithwaite er på en omstilling, ligeså hurtig er han på tasterne, når han føler, at han er vurderet langsommere, end hvad han selv vurderer.

- Jeg har et spørgsmål, er min vurdering vurderet efter min operation? Spørger Martin Braithwaite spiludvikleren bag FIFA på sin Twitter.

- Jeg sprinter til 80 med krykker på, siger Braithwaite om sin sprint-vurdering, som han selv mener er for langsom.

Farten frustrerer

Den tyske Chelsea-profil Antonio Rüdiger er også utilfreds med sin hastighed. Han påpeger, at hans målte tophastighed i en fodboldkamp er langt fra den fart, som spiludviklerne har tildelt ham.

På AC Milans Youtube-kanal har det franske fyrtårn Oliver Giroud også været ude at brokke sig over den fart, som han har fået tildelt i den nyeste udgave i FIFA.

39 i fart er i den beskedne ende, og selvom Giroud aldrig har været kendt for en skræmmende tophastighed, så er han alligevel noget utilfreds.

- 39! Min tre-årige søn har mere end 39 i hastighed.

I citatet udelukker den 35-årige Giroud ikke, at hans lille søn er hurtigere end sin far, men helt tilfreds over sin hastighed, er han ikke.

Også West Ham-profilen Declan Rice er utilfreds med sin hastighed. Han tager det dog ikke personligt, og har sin egen analyse af vurderingen klar.

- Jeg er sikker på, at de bare keder sig bag ved computeren, imens de giver tusindvis af spillere vurderinger. Til sidst tænker de nok ’nå, han har nok cirka 60 i hastighed’.

Fifa 22, som er den 29. udgave af det populære spil, udkommer den 1. oktober.