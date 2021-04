Fest-skandale: Naboer melder stjerner

Tilkaldte politiet, da Weston McKennie onsdag aften holdt fest med holdkammeraterne Dybala og Arthur, som fik bøder for at overtræde corona-restriktioner

Krisen kradser hos Juventus, der for længst har tabt momentum i mesterskabskampen og lige nu må kæmpe for overhovedet at skulle spille i Europa i næste sæson.

På den baggrund er lørdagens derby mod Torino mere end vigtigt, og derfor er klubledelsen lige nu rasende på en trio af holdets stjernenavne, der risikerer både at blive straffet og udelukket i forhold til weekendens kamp.

Det skriver den italienske avis, La Stampa.

22-årige Weston McKennie havde onsdag aften inviteret til fest i privaten, og blandt de inviterede var holdkammeraterne Paulo Dybala og Arthur Melo.

Paulo Dybala, der her dribler med Weston McKennie i baggrunden, var på vej tilbage fra en skade, da han dummede sig og måske nu går glip af derbyet mod Torino. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Men også en række andre venner ankom til begivenheden, og det blev for meget for naboerne, der ringede til politiet.

Festdeltagerne, der angiveligt var i et tocifret antalt, blev alle tildelt en bøde på 400 euro, knap 3.000 kroner, og de kan desuden se frem til en bøde fra klubben, skriver avisen.

At holde fester strider imod de Italienske coronarestriktioner om forsamlingsforbud og mod udgangsforbuddet mellem klokken 22 og 05.

Cheftræner Andrea Pirlo har i forvejen fået endnu et problem at forholde sig til.

Han må nemlig se bort fra den erfarne forsvarsspiller Leonardo Bonucci, der er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Bonucci blev testet torsdag morgen efter at være vendt tilbage fra ti dages landsholdstjeneste. Og resultatet var ikke som håbet.

- Spilleren er allerede blevet sat i isolation i sit hjem, skriver Juventus på sin hjemmeside.

