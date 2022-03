FIFA bekræfter: Kan suspendere kontrakter

Fra på torsdag kan de russiske fodboldrækker blive en hel del udenlandske spillere fattigere for en stund.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) meddeler mandag aften på sin hjemmeside, at udenlandske spillere i russiske klubber fra 10. marts kan vælge at få suspenderet deres kontrakter frem til 30. juni i år, uden at det har konsekvenser.

Spillerne vil herefter kunne indgå en kontrakt med en anden klub for resten af sæsonen, selv om transfervinduet er lukket. En midlertidig aftale med en ny klub skal dog være på plads senest 7. april.

Også udenlandske trænere kan få suspenderet deres kontrakter i resten af sæsonen.

Muligheden for spillere og trænere træder i kraft, hvis de ikke inden torsdag har indgået en anden aftale med deres klub om deres fremtid.

Meldingen fra FIFA kommer på bagkant af Ruslands invasion af Ukraine.

De danske spillere Oliver Abildgaard og Anders Dreyer kan dermed finde en anden klub, som de kan tørne ud for i resten af sæsonen, hvis de ikke har lyst til at blive i Rubin Kazan i de næste par måneder.

Dermed kan de potentielt havne i Superligaen. AaB's sportschef, Inge André Olsen, fortalte tidligere mandag til Nordjyske, at en Abildgaard-retur i et par måneder kunne være interessant for klubben, såfremt FIFA gjorde det muligt.