FIFA-gangster fældet af grådighed

Manden fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomite og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor.

Jack Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.

Han sad med ved bordet, da FIFA’s eksekutivkomite i december 2010 besluttede at Qatar skulle have VM i år. Den mest skandaleombruste beslutning i FIFA’s lange og kulørte historie.

Helt uden tvivl hører 79-årige Warner til blandt de mest korrupte mennesker i international fodbold, og han er en naturlig hovedperson i det første af to bonusafsnit i Ekstra Bladets podcast, Blodbold, som kan lyttes gratis fra i dag på Blodbold.dk, og hvor du ellers lytter til podcast.

Jack Warner var præsident for CONCACAF, fodboldforbundet der dækker Nord-, Mellemamerika og Caribien. Han var desuden frem til 2011 vicepræsident i FIFA.

De amerikanske justitsmyndigheder har i årevis forsøgt at få Warner udleveret til retsforfølgelse i New York. Uden held. Warner en smart fyr, som også er politiker i sit hjemland og beskyttet af immunitet.

Derfor har domstolen i New York kun kunnet idømme ham en straf in absentia. Den lyder på tilbagebetaling af en halv milliard kroner.

Warner er blandt andet dømt på vidneudsagn fra hans to sønner, som tidligt valgte at samarbejde med FBI i håb om selv at slippe billigere. En anden af Warners banemænd er den nu afdøde britiske stjernejournalist Andrew Jennings, som også forsynede FBI med afslørende materiale.

Men manden der for alvor fældede Warner, var hans mangeårige partner ud i kriminalitet, den omfangsrige generalsekretær i CONCACAF og medlem af FIFA’s eksekutivkomite, Chuck Blazer.

Blazer og Warner sugede i mange år millioner ud af fodbolden. Foto: Ritzau Scanpix.

Blazer og Warner havde i mange år suget penge ud af fodbolden. Når der skulle placeres slutrunder, tog de sig godt betalt for at levere deres stemmer. Således måtte Sydafrika ryste op med 10 millioner dollar til Warner for at score hans kryds, da Sydafrika fik tildelt slutrunden i 2010.

Den ene million gik videre til Chuck Blazer.

Men i 2011 gik det galt mellem Warner og Blazer. Sidstnævnte gik til FIFA’s etiske komite, hvor han forklarede, at der havde fundet en episode sted på et luksushotel i Caribien.

Det var på et tidspunkt, hvor der var lagt op til en heftig valgkamp om præsidentposten i FIFA. Sepp Blatter var blevet udfordret af sin tidligere nære ven, Mohamed bin Hammam fra Qatar.

Bin Hammam var til stede på hotellet i Caribien. Det samme var Warner og en række fodboldpræsidenter fra de caribiske lande. En efter en gik de op på et værelse på hotellet, hvor de hver fik udleveret en kuvert indeholdende 40.000 dollar. Pengene var en gave fra bin Hammam.

Det lignede unægtelig bestikkelse, og en af præsidenterne fik kolde fødder og ringede til Chuck Blazer, som så efterfølgende kontaktede FIFA.

Sagen betød, at både Warner og bin Hammam blev udelukket fra al fodbold på livstid. Men hvorfor den selv notorisk korrupte Blazer valgte at ofre sin mangeårige ven, ved vi stadig ikke. Blazer tog svaret med i graven.

Selv vil Warner ikke udtale sig. Han har tidligere truet med hævn over FIFA og Blatter, men det er blevet ved snakken.

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogen af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med; for listen er lang.

