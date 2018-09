FIFA-kåring vækker forundring: Dansker burde have vundet

Brasilianske Marta blev kåret til verdens bedste fodboldspiller på stemmer fra små nationer. Helt galt mener den norske landstræner, der mener, at danske Pernille Harder burde have haft æren

Verdens bedste fodboldspiller er et prædikat, der igennem flere år har klistret sig til brasilianske Marta.

Fra 2006-2010 vandt hun således titlen fem gange i træk, men i de seneste par år har den efterhånden 32-årige brasilianer ikke gjort det samme væsen af sig som tidligere.

Alligevel Orlando Pride-spilleren mandag aften kåret til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2018 - i stor udstrækning baseret på stemmer fra lande, der end ikke har et officielt landshold, men hvor 'anføreren' og 'landstræneren' alligevel har stemt. Nationer som eksempelvis Amerikansk Samoa, Macao og Guinea.

Det har vakt stor undren hos flere - blandt andre den norske landstræner Martin Sjögren.

- Marta var på sit højeste for seks-syv år siden. Her får hun stemmer fra lande, hvor kvindefodbold knap nok eksisterer, men de har hørt om Marta, fordi hun er alletiders bedste. Det er klart, at jeg bliver overraske, når hun vinder, siger Sjögren til den norske avis Dagbladet.

Marta blev mandag noget overraskende kåret til verdens bedste fodboldspiller for sjette gang. Det skete senest i 2010. Foto: Frank Augstein/AP/Ritzau Scanpix

Han vil ikke engang rangere brasilianeren blandt de ti bedste spillere - til gengæld har han et godt øje til den danske landsholdsanfører.

- I mine øjne er Pernille Harder verdens bedste fodboldspiller. Hun har haft en fantastisk sæson både på klubhold og på landshold, lyder vurderingen.

Pernille Harder kom på femtepladsen med lige godt ti procent af stemmerne, der afgives af FIFA-landenes landstrænere, landsholdsanførere, og en udvalgt journalist. Hver har de tre stemmer, der er henholdsvis fem, tre og et point værd.

Det er værd at bemærke, at når det kommer til landsholdsanførere (der ikke må stemme på sig selv), er der blot en enkelt fra verdens 50 bedste nationer, der har stemt på Marta - Nordkoreas Kim Nam-hui.

Til gengæld er der enorm opbakning fra nationer som Amerikansk Samoa, Caymanøerne, Guinea, Macao og Vanuatu. Lande, der alle har det til fælles, at de ikke er aktive på verdensranglisten, da de ikke har spillet landskampe i mindst halvandet år.

Du kan se samtlige afgivne stemmer på FIFA's hjemmeside.

En æra er slut: Hverken Ronaldo eller Messi er årets bedste spiller

Zlatan kunne ikke holde masken: Syvårig skråler nationalsangen

Se også: Til grin foran hele verden: Nu kommer CL-skurken med dramatisk melding

Se også: For første gang nogensinde: Nu kan kvinder også score kæmpe pris

Se også: Herrerne fik 80 mio. - kvinderne får intet: De burde skamme sig