'FIFA-præsidenten er i panik'

Et halvhjertet forsøg fra FIFA-præsident Gianni Infantino på at gå til modangreb på de schweiziske justitsmyndigheder er faldet til jorden med et brag.

Den særlige anklager, Stefan Keller, fortsætter ufortrødent sit arbejde med at efterforske, om der kan rejses en straffesag mod Infantino, den tidligere statsanklager Michael Lauber og Infantinos barndomsven Rinaldo Arnold, som også arbejder ved anklagemyndigheden.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder i Schweiz, at Stefan Kellers sagsmapper vokser fra dag til dag.

Således indgår Ekstra Bladets artikler den seneste uge om Infantinos forbrug af private jetfly og de interne anklager mod præsidenten for mulig korruption også i den særlige anklagers materiale.

Udgangspunktet for Kellers efterforskning er tre møder, Infantino holdt med statsanklager Michael Lauber i 2016 og 2017.

Lauber havde ansvaret for at efterforske de mange korruptionssager i FIFA efter den store politirazzia i 2015.

Møderne mellem Lauber og Infantino blev arrangeret af barndomsvennen Arnold, men ingen af dem kan huske, hvad der blev talt om.

Der var ingen dagsorden, og der findes ingen referater fra møderne.

Stefan Keller fortsætter sin efterforskning af FIFA-præsidentens møder med Michael Lauber. Foto: Urs Flueeler/Ritzau Scanpix

Det er ifølge den tidligere schweiziske statsanklager Carla Del Ponte i sig selv en skandale.

Til schweizisk tv siger hun, at det er totalt utroværdigt, at ingen af dem kan huske, hvad der blev snakket om på møderne.

Løjet om møder

– Det er ikke acceptabelt. Det betyder, at de synes, det er o.k. med et falsk vidnesbyrd.

Carla Del Ponte siger, at hun selv som statsanklager havde uformelle møder, men de blev altid registreret skriftligt.

– Der blev lavet en note, som blev underskrevet af anklageren og placeret ved sagen, så efterfølgeren kunne opdatere sig, siger hun.

Møderne mellem Lauber og Infantino er ikke registreret nogen steder. Lauber har endda løjet om antallet af møder.

Michael l.auber har løjet om antallet af møder med Gianni Infantino. Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Den manglende åbenhed har ført til spekulationer om, at Infantino brugte møderne til at sikre sig, at han ikke selv var under efterforskning. Blandt andet fra hans tid som generalsekretær i UEFA, hvor der måske kan sættes spørgsmålstegn ved han rolle i salg af tv-rettigheder og i flere sager om finansiel fairplay vedrørende PSG og Olympiakos.

Men også fra hans første tid i FIFA, hvor han glad lod sig fragte rundt i mægtige interessers private jetfly.

Det medførte interne anklager om korruption.

Trådt over stregen

FIFA’s uafhængige etiske udvalg har efterforsket flyballaden, endda i flere omgange, men hver gang er Infantino gået fri.

Nu er det så Stefan Kellers tur til at vurdere, om Infantino og kompagni er trådt over stregen, og om det omfattende og stadigt voksende materiale kan holde til en straffesag.

Ekstra Bladet har kontaktet Stefan Kellers kontor, men herfra er svaret, at han ikke udtaler sig for nuværende.

FIFA har tidligere over for Ekstra Bladet tilkendegivet, at Infantino ikke mener, han har gjort noget forkert ved at holde møderne med Michael Lauber.

Infantino kan da bare smutte

Da FIFA for 14 dage siden gik til modangreb mod de schweiziske myndigheder, var det især professor Mark Pieth fra universitetet i Basel, som stod for skud.

Pieth er ekspert i ’good governance’ – god ledelse – og han har længe været kritiker af Gianni Infantino og det nye FIFA, som blot ligner det gamle FIFA.

Og det kender Mark Pieth alt til. Han blev i 2011 hyret af Sepp Blatter for at indføre reformer i FIFA. Sammen med et hold af eksperter foreslog han tidsbegrænsninger for medlemmer af de styrende råd, integritetstjek, uafhængige kontrolinstanser og offentliggørelse af alle lønninger.

Men der var voldsom modstand mod forslagene, ikke mindst fra UEFA, som blev styret af Michel Platini og generalsekretæren Gianni Infantino.

Derfor virkede det voldsomt, da FIFA forleden i den schweiziske avis, Blick, angreb Mark Pieth for at have suget 17 millioner kroner fra FIFA, inden han i 2013 trak sig fra arbejdet.

’Rejs til et andet land’

Mark Pieth svarede resolut tilbage, at han kun havde fået de penge, der svarede til hans løn fra universitet i Basel. De øvrige millioner var til dækning af udgifter og betaling til de mange eksperter fra hele verden, som i godt to år havde deltaget i reformarbejdet.

– Angrebet på mig viser blot, at FIFA er i panik, siger Mark Pieth til Ekstra Bladet. Og han fortsætter:

– Hvis Infantino er så misfornøjet med det schweiziske retssystem, anbefaler jeg ham at rejse til et andet land med FIFA.

Mark Pieth siger, at Infantino da bare kan smutte, hvis han ikke kan lide lugten i det schweiziske bageri. Foto: Walter Bieri/Ritzau Scanpix.

– Han er bekymret for den særlige anklager, Stefan Keller, som kan strafforfølge alle tre fra de hemmelige møder, Michael Lauber, Rinaldo Arnold og Gianni Infantino

– Det er nu Kellers opgave at finde ud af de faktiske forhold. Når den opgave er løst, skal der udpeges en generalanklager til den eventuelle straffesag.

– Keller er en mand med stor integritet. Han er en ’straightforward’ type, og han er vant til arbejde med et meget kompetent hold ved den schweiziske højesteret.

Har alle værktøjer

– Derfor vil det også være specielt, hvis han ikke selv får lov til at fuldføre denne sag. Men det er allerede meget, der er gået galt i denne affære, så man ved aldrig, hvad der sker.

– Men bliver der oprettet en straffesag mod Lauber, Infantino og Arnold, har Keller eller den, som får opgaven, alle værktøjer til rådighed. De kan stævne Infantino og afhøre ham, og de kan udbede sig alle relevante dokumenter fra FIFA.

– Det er derfor, Infantino er så nervøs. Spørgsmålet er så, om de kan finde noget i FIFA. De kan have destrueret alle de dokumenter, som kan belyse sagen.

– Hvis Gianni Infantino var blevet lokket i en fælde eller på anden måde ført bag lyset af Michael Lauber i de møder, han har haft med ham, kunne han bare have sagt, at han ikke havde noget at skjule.

– I stedet er han gået til angreb på det schweiziske retssystem, og han har præsenteret flere konspirationsteorier. Han er i panik, siger Mark Pieth.

