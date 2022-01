Fik den kolde skulder: - I må spørge ham

Robert Lewandowski endte mandag på førstepladsen i The FIFA Best-afstemningen, hvor Bayern München-stjernen blev kåret som verdens bedste spiller i 2021.

Lewandowski havde selv fundet plads til Lionel Messi på andenpladsen, men argentineren havde til gengæld ikke polakken som hverken nummer ét, to eller tre. I stedet valgte Messi således at stemme på Neymar, Kylian Mbappé og Karim Benzema.

Messis fravalg af Lewandowski var en smule overraskende, efter at Paris Saint-Germain-stjernen under Ballon d'Or-ceremonien i december udtalte, at Bayern München-stjernen også fortjente prisen. Og under mandagens ceremoni i Zürich blev Lewandowski derfor spurgt til Messis stemmer.

- Det var nogle meget rare ord fra ham (i december, red.). Hvad angår hans valg, så er det et spørgsmål, han må svare på. Jeg har ikke gjort noget galt, der kan have gjort ham vred på mig, udover rent sportslige ting. Privat håber jeg, at alt er okay. Det var hans valg, og det må jeg respektere. Jeg behøver ikke sige noget negativt eller være vred, lød det, ifølge Goal, fra Lewandowski.

Lewandowski gav selv førstepladsen til Jorginho, mens polakken gav andenpladsen til Messi.

- Jeg kigger altid efter offensive spillere, men det, som Jorginho vandt, betyder meget. Man er altid nødt til at forblive neutral. Han scorede også vigtige mål, selvom han spiller som 6'er. Han havde et vanvittigt år for Chelsea og Italien, lød det fra Lewandowski.

I interviewet understregede Lewandowski samtidig, at kollektive priser stadig betyder langt mere for ham end individuel hæder.

