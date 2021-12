Fik én dag: Riddersholm forbigået

Det går hurtigt i den belgiske klub Genk lige for tiden.

Mandag valgte klubben at fyre cheftræneren John van den Brom og give Glen Riddersholm en rolle som midlertidig cheftræner.

Den konstellation holdt dog ikke længe, for tirsdag aften bekræfter klubben således, at man har ansat en ny cheftræner.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at man er blevet enige med den tyske træner Bernd Storck om en ansættelse, der gælder for resten af indeværende sæson med en option for at gøre aftalen mere langsigtet.

Dermed kom Glen Riddersholm altså aldrig rigtigt i gang som cheftræner i Genk.

Tirsdag udtalte klubbens præsident Peter Croonen dog også, at det aldrig var planen, at den danske træner skulle være cheftræner i klubben.

Glen Riddersholm blev for godt en måned siden ansat som first team coach i Genk.

Klubben skriver intet om, hvad danskerens rolle bliver under den nye cheftræner, Storck.

