Flår rekord fra Ronaldo

Cristiano Ronaldo scorede onsdag aften sit mål nummer 760 i karrieren i Juventus' sejr over Napoli, og efterfølgende blev han hyldet af en række medier og fodboldhistorikere.

Således blev han efter sigende historiens mest scorende spiller, da han overgik tjekkiske Josef Bicans 759 fuldtræffere. Men sådan forholdet det sig ikke, hvis man spørger det tjekkiske fodboldforbund.

De har nemlig talt alle Josef Bicans mål og er kommet frem til, at den legendariske angriber faktisk scorede hele 821 mål i karrieren.

- Mål fra kampe i den bedste og næstbedste liga, pokalturneringen, internationale turneringer og landsholdskampe er inkluderet. Til gengæld er venskabskampe på klubplan ikke inkluderet i statistikken, skriver de på deres hjemmeside.

Dermed mangler Cristiano Ronaldo altså - ifølge det tjekkiske fodboldforbund - at score 62 mål for at blive historiens mest scorende fodboldspiller.

FIFA har ikke nogen officiel opgørelse, hvilket altså gør det svært at udpege historiens største målkonge.

Tjekkerne mener stadig, at rekorden tilhører Josef Bican. Foto: Ritzau Scanpix

Både Romario og Pele fra Brasilien scorede over 1000 mål i deres karrierer, men en del af de mål blev scoret i uofficielle kampe samt på amatørniveau.

Cristiano Ronaldo har scoret størstedelen af sine mål for Real Madrid, hvor det blev til 450 kasser, inden han skiftede til Juventus, som han hidtil har scoret 85 gange for. Han står samtidig noteret for fem mål for Sporting CP, 118 mål for Manchester United samt 102 landsholdsmål.