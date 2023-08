Fodbold-direktør stiktosset: Jagter forsvundet spiller

Pavel Pivovarov er muggen.

Én af hans spillere er væk, og det ser ikke ud til, at Dinamo Moskva-chefen får ham at se igen.

Det drejer sig om norske Mathias Normann, der har forladt klub, by og land i forbindelse med de droneangreb, der rystede Moskva i slutningen af juli.

- Han forlod landet i forbindelse med dronenagrebene mod Moskva City. Af sikkerhedsmæssige hensyn. Men vi er ikke enige i hans standpunkt, kommer det i et interview med avisen Sport Express, som flere norske medier torsdag har gengivet.

Egentlig er Normann ejet af FK Rostov, der har lejet ham ud et par gange - senest til Dinamo siden sidste efterår.

Overbevist

Og spilleren anmodede ifølge Pivovarov de to arbejdsgivere om at få ophævet sin kontrakt i juli, hvilket de afviste.

- Ser du det her som et brud på kontrakten?

- Det er vi overbeviste om, at det er.

Mathias Normanns karriere er ikke, som karrierer er flest. Her ses han i foråret 2022 før kampen mellem Norwich og Brighton. De to klubber i England, han har repræsenteret. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Han sendte en anmodning om at få afsluttet samarbejdet. Så rejste han. Sammen med Rostov vil vi nu gå rettens vej, kommer det på en nærmest mekanisk facon.

Pivovarov understreger, at man forsøgte at hjælpe ham med at flytte fra Moskva City ved floden, men at Normann ikke ønskede det.

Ståle flåede ham af landsholdet

Historien om Mathias Normann er kringlet i sin helhed. Bodø/Glimt solgte ham til Brighton i sommeren 2017, da han var 21. Han blev dog lejet ud til Molde i hjemlandet og blev siden kun brugt for U23-holdet i det sydengelske, inden de solgte ham til Rostov i 2019.

Efter et par sæsoner i russisk fodbold blev han lejet ud til Norwich i den næstbedste engelske række, og det var hér, han befandt sig, da Rusland invaderede Ukraine sidste år i februar.

Alligevel valgte han at vende retur til russisk fodbold, da lejeopholdet ophørte sidste sommer.

Det fik landstræner Ståle Solbakken til at flå ham af landsholdet

- Han har ingen chance for at komme tilbage, så længe han spiller i Rusland med det, som sker der. Ingen chance, kom det.