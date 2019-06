Fodboldboss færdig - sexkrænkede spillere

Keramuddin Keram, suspenderet præsident for Det Afghanske Fodboldforbund, skal holde sig væk fra alle fodboldrelaterede aktiviteter i resten af sit liv.

Det var dommen over fodboldbossen fra Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) etiske komité lørdag på baggrund af anklager om seksuelt misbrug af kvindelige fodboldspillere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

57-årige Keram og fem andre fodboldledere fra Afghanistan blev suspenderet af Fifa tilbage i december, da forbundet begyndte at undersøge anklagerne.

Ifølge Fifa anklagede mindst fem afghanske, kvindelige fodboldspillere fodboldpræsidenten for gentagne gange mellem 2013 og 2018 at have misbrugt dem seksuelt.

Spillerne fortalte for et halvt år siden, at de blandt andet var blevet truet på livet, forsøgt afklædt samt misbrugt seksuelt af Keram.

Fifa fandt ham skyldig i anklagerne og har altså idømt ham en livstidskarantæne fra fodbold.

Derudover har han også fået en bøde på én million schweizerfranc, svarende til 6,7 millioner kroner.

Afghanistan oprettede et kvindelandshold i 2010, og Keram har siddet som præsident i fodboldforbundet siden 2004.

