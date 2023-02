Fodboldboss siger op midt i strid om ligestilling

Præsident for det nationale fodboldforbund i Canada Nick Bontis træder tilbage med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler han mandag.

Bontis mener, at der er brug for ændringer i toppen af forbundet Canada Soccer i kølvandet på en strid med det canadiske kvindelandshold om ligestilling.

I en udtalelse siger Nick Bontis, at selv om der er en 'reel mulighed' for at nå til enighed om en kollektiv aftale for Canadas herre- og kvindelandshold, så er det tid til, at han forlader posten.

I udtalelsen siger Bontis videre, at selv om han har været en af de største fortalere for at skabe ligestilling for kvindernes landshold, så kommer han desværre ikke til at være en del af Canada Soccer, når det sker.

- Jeg har i dag indgivet min opsigelse med øjeblikkelig virkning til Canada Soccers bestyrelse, udtaler han.

Nick Bontis blev valgt til præsident for det canadiske fodboldforbund i november 2020.

Bontis' beslutning kommer, mindre end to uger efter at canadisk fodbold blev kastet ud i en krise, da kvindelandsholdet truede med at boykotte turneringen SheBelieves Cup i USA.

Truede med strejke

De canadiske kvinder, der er regerende OL-mestre, havde truet med at gå i strejke som følge af utilfredshed med løn, støttemidler og kontraktmæssige spørgsmål.

De endte dog med at afblæse strejken, efter at de var blevet informeret om, at et boykot af venskabsturneringen ville være ulovlig og udløse retlige skridt.

I forbindelse med det mulige boykot kom det frem, at spillerne er 'trætte af konstant at skulle kæmpe for fair og lige behandling'.

De forklarede videre, at der i budgettet for 2023 er betydelige nedskæringer for kvindelandsholdet, hvilket ifølge spillerne vil gøre det sværere at opnå succes ved sommerens VM, som spilles i Australien og New Zealand.

Det canadiske kvindelandshold er nummer seks på verdensranglisten og en af outsiderne til at vinde guld ved sommerens slutrunde.

Danmark ligger nummer 18 på verdensranglisten.

