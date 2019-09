Fodboldboss tiltalt for transfer-fusk: - Jeg har begået fejl

Herman Van Holsbeeck har indrømmet, at der i hans tid som manager i Anderlecht blev begået fejl - men han nægter anklager om, at han selv scorede formue på store spillerhandler

Skandalen ruller i belgisk fodbold.

Torsdag blev Anderlechts tidligere manager Herman Van Holsbeeck arresteret efter længere tids efterforskning af hans rolle i to store spillersalg, Aleksandar Mitrovic til Newcastle i 2015 og ​​Yuri Tielemans til Monaco i 2017.

Fredag kl. 18.30 kunne Van Holsbeeck forlade retten efter at have afgivet forklaring, men først efter at der var betalt kaution for ham. Han er stadig sigtet for korruption, hvidvask og dokumentfalsk i forbindelse med handlerne, hvor han angiveligt har fået udbetalt store summer til sig selv af overgangssummerne, der i alt løber op i 333 millioner kroner.

Han nægter sig naturligvis skyldig i nogen forbrydelser, men gennem sin advokat, Daniel Spreutels, lader han forstå, at hans tid i Anderlecht ikke var helt fejlfri.

- Han indrømmede nogle fejl i løbet af sin tid som chef, men han bestrider formelt, at han skulle have modtaget provision, sagde Daniel Spreutels foran retten.

Artiklen fortsætter under billedet

Advokat Daniel Spreutels førte ordet på Herman Van Holsbeecks vegne. Foto: Paul-Henri Verlooy/AFP/Ritzau Scanpix

Her forklarede advokaten også, at Herman Van Holsbeeck er lettet over at kunne forlade retten som en fri mand.

- Når man er blevet afhørt i næsten 16 timer, så er det en enorm lettelse at blive løsladt. For at man har tilbragt natten og man har tilbragt natten i en celle betyder, at der er en vis chance for, at der foreligger en arrestordre, sagde Daniel Spreutels.

Men Herman Van Holsbeeck er altså foreløbig en fri mand, selv om han ikke må tage kontakt til forretningsområder, der vedrører fodbold og ikke må være involveret i økonomiske transaktioner større end dem, der skal til for at klare sig i hverdagen.

Sagen er langt fra overstået, selv om den har været i gang i snart halvandet år. Den omfatter ud over Anderlecht også Club Brugge og Standard Liège, der undersøges for matchfixing og mistænkelige pengeoverførsler.

