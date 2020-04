Fodboldgiganternes corona-plan: Vil starte i maj

De fleste cheftrænere og fodboldpræsidenter river sig nok i håret rundt omkring i Europa i disse dage, hvor coronaen har gjort dem uarbejdsdygtige.

En af dem er måske Christian Seifert. Han er direktør i den tyske ligaforening og samtidig vicepræsident for det nationale fodboldforbund.

Christian Seifert samarbejder lige nu med de tyske klubber i Bundesligaen om en mulighed for at genoptage fodbolden. Hvis ikke det sker indenfor den nærmeste fremtid, vil nogle af dem lide en konkursdød, lyder det.

Derfor har han prikket den tyske regering på skulderen i håb om at fremlægge en plan, de gider at lytte til og i bedste fald gennemføre, fortæller en Bild-reporter, Sven Westerschultze, ifølge norske VG.

Målet er, at både Bundesligaen og den næstbedste liga starter op igen allerede 9.maj.

- Lige nu er der ingen spillere i Bundesliga, der er syge. Det giver os nogle muligheder. For eksempel at alle spillere skal tage en hurtig test et par timer før, kampen starter. Kampe spilles kun, hvis man er sikker på, at alle er raske. Hvis en spiller testes positiv, fjernes han fra holdet og sættes i karantæne i 14 dager, siger Westerschultze.

Tidligere på ugen tonede kansler Angela Merkel frem på skærmen foran det tyske folk og meddelte, at de tidligere implementerede tiltag i lockdownen vil forsætte frem til 3.maj. Mandag 4. maj åbner skolerne ligeså stille i landet.

– Ligaforeningen og klubberne skal holde møde næste uge torsdag. Men det er i sidste ende ikke regeringen, som tager beslutningen om fodboldsporten kan starte igen eller ej. Regeringen er meget opmærksomme på ikke at give et signal om, at fodbolden skulle betyde mere en noget andet, siger Sven Westerschulze.

DFL-direktør Seifert har tidligere anslået, at der skal omtrent 240 hænder til at afvikle ligaen, men det tal skal dog længere ned, da Tyskland har forbud mod forsamlinger frem til 31. august.

Gad vide, hvor mange gange Neymar når at skifte frisure, før han sætter sine ben i det franske land igen? Foto: Benoit Tessier

Frankrig

Torsdag bestemte det franske fodboldforbund, at amatørsæsonen skal afblæses. Foreløbig er planen derimod at fuldføre sæsonen for de professionelle klubber.

Præsident Emmanuel Macron varslede mandag, at landet gradvist ville åbne op for grænselukningen fra 11. maj – hvis coronaudbruddet aftager. Det betyder, at klubberne tidligst kan begynde at træne igen på det tidspunkt.

Ifølge avisen L’Équipe foreligger der to scenarier for Ligue 1-opstarten: 3. eller 17. juni – med sidstnævnte som det klart mest sandsynlige af de to datoer. Ingen kampe vil i så fald foregå med tilskuere på tribunen.

Javier Tebas er det spanske svar på Egon Olsen, der har den snedige plan for La Ligas eventuelle afvikling. Foto: Paul Hanna

Spanien

La Liga-chef Javier Tebas har tidligere lanceret en plan for genoptagelsen af sæsonen i den bedste spanske række, og han har skitseret, at spillet kan genoptages enten fra 28.-29. maj, fra 6.-7. juni eller fra 28.-29. juni.

Planen er dog ikke godkendt endnu af UEFA eller af ligaforeningen, og derfor er det primært en skitse.

Han har ligeledes sat ord på det økonomiske tab, som spansk fodbold lider. Beløbet vil være 7,5 milliarder kroner, hvis sæsonen ikke spilles færdig, 2,3 milliarder kroner, hvis den spilles færdig uden tilskuere og 1,1 milliard kroner, hvis det sker med tilskuere. Så der er røde tal på bundlinjen uanset hvad.

FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad bliver Spaniens deltagere i Champions League i næste sæson, hvis den nuværende sæson må afblæses.

Det meddelte Spaniens Fodboldforbund (RFEF) torsdag ifølge AFP.

- Beslutningen bliver truffet, hvis UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) anmoder om det. Baggrunden er, at alle 20 hold har spillet samme antal kampe, skriver RFEF.

Buffon kan ligeså stille finde målmandshandskerne frem, hvis han får lov til at komme på banen for Juve til maj. Foto: Stephane Mahe.

Italien

Serie A har stået helt stille siden 9. marts, men præsident Gabriele Gravina fra det italienske fodboldforbund aner et lys for enden af tunnelen.

- Forhåbentlig starter vi op med i begyndelsen af maj for at forsikre os, at spillerne ikke er smittet, og at de dermed kan træne, sagde han til Sky Sports Italia i mandags.

Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) har tidligere udtalt, at man vil teste alle spillere i Serie A for coronavirus, før man giver tilladelse til træning og kampe i maj.

Den plan bliver dog skudt ned af italienske sundhedseksperter, der i skrivende stund kalder det for risikabelt.

Forbundet har også givet udtryk for, at de fortsat er fast besluttede på at fuldføre sæsonen, selv om det skulle medføre at kampene ville blive spillet på den anden side af sommeren.

Tottenham betaler stadig Mauricio Pochettino, og nu beder de den fyrede træner om at gå ned i løn. Foto: ADRIAN DENNIS

England

Klubberne i Premier League blev fredag enige om at ville spille den nuværende sæson færdig, så der er godt nyt for Liverpool-fans.

Det skriver flere britiske medier herunder Sky Sports og BBC, efter at Premier League-klubberne har holdt et officielt møde omkring, hvordan coronahelvedet ikke ender med at lave tunnel-finten på klubberne.

Både Sky Sports og BBC skriver, at man endnu har til gode at finde ud af, hvordan og hvornår sæsonen kan spilles færdig. Men ordet 'hvis' er i hvert fald strøget i denne sammenhæng.

- Ligesom andre virksomheder og industrier arbejder Premier League og klubberne med nogle meget komplicerede planlægningsscenarier, lyder det ifølge britiske medier fra Premier League i en udtalelse.

- Vi arbejder tæt med interessenter, herunder mediepartnere, og vores mål er at sikre, at vi er i stand til at begynde at spille igen, når det er sikkert at gøre det, med fuld støtte fra regeringen.

- Vores mål er stadig at gennemføre 2019/20-sæsonen, men lige nu er alle datoer foreløbige, så længe situationen omkring Covid-19 udvikler sig.

Premier League har været sat på pause siden starten af marts. De fleste hold mangler at spille de sidste ni kampe - enkelte mangler ti.

