Fodboldklubber holdt på pengene i januar-transfervindue

Fodboldklubberne verden over er fortsat ramt på pengepungen på grund af coronapandemien. Det kunne ses i januars transfervindue.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har således afsløret, at klubberne brugte markant færre penge i januar 2021 i forhold til januar 2020.

Sidste år blev der spenderet 1,16 milliarder dollar svarende til godt syv milliarder kroner. I år var det tal næsten halveret til 590 millioner dollar svarende til cirka 3,6 milliarder kroner.

Det er den laveste transferomsætning i et januar-transfervindue siden 2014, skriver AFP.

Amad Diallos skifte fra Atalanta til Manchester United var angiveligt det største i januar. Det indbragte italienerne i omegnen af 51,5 millioner dollar.

Det er imidlertid gået lige modsat på kvindesiden. Her steg forbruget fra 194.000 dollar til 310.000 dollar i januar-transfervinduet.

I midten af januar offentliggjorde Fifa tal for hele 2020, og her viste det sig, at klubberne havde brugt et beløb, der var 24,3 procent mindre end i 2019.

Tallet var således faldet fra 7,35 milliarder dollar til 5,63 milliarder dollar. Det var første gang i ti år, at tallet faldt i forhold til året før.

Klubberne har blandt andet kæmpet med manglende indtægter fra tilskuere, som på grund af coronarestriktioner har måttet blive hjemme på sofaen.