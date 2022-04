Fodboldlegende anholdt for spritkørsel

Den amerikanske fodboldlegende Hope Solo er blevet anholdt efter at have kørt spritkørsel med sine to børn i bilen

Det ser ikke godt ud for den amerikanske fodboldlegende Hope Solo.

Torsdag blev hun nemlig anholdt for spritkørsel i den amerikanske stat North Carolina. Det skriver det amerikanske site TMZ.

En skærpende omstændighed er, at den 40-årige eks-målmands to børn sad i bilen, da hun først blev stoppet og siden anholdt - i øvrigt efter at sat sig til modværge for at undgå anholdelsen.

Optrinnet foregik på en parkeringsplads ved en Walmart i byen Winston-Salem, men selv om Solo altså ikke var enig i betjentenes vurdering, hjalp det hende ikke. Hun blev taget med til fængslet i Forsyth County.

Hope Solo har tidligere haft problemer med temperamentet. I 2014 truede hun således en betjent med tæsk. Foto: Lokman Ilhan/Anadolu Agency/Ritzau Scanpix

Hendes advokat, Rich Nichols har over for TMZ ladet forstå, at Hope Solo ikke ønsker at kommentere selv anholdelsen:

- Efter råd fra sin advokat kan Hope ikke tale om situationen, men hun vil gerne have alle til at forstå, at hendes børn er hendes liv, at hun blev løsladt med det samme, og at hun nu er derhjemme med sin familie.

- Og at hele historien er mere sympatisk, end de umiddelbare fremstillinger antyder, og at hun ser frem til at forsvare sig mod anklagerne.

Hope Solo, der kan se frem til tid bag tremmer, hvis hun kendes skyldig, danner til dagligt par med den tidligere NFL-spiller Jerramy Stevens med hvem hun har to børn - tvillinger på to år. Formentlig børnene i bilen.

202 landskampe for USA med hvem hun har vundet OL to gange (2008 og 2012) og en enkelt gang er blevet verdensmester (2015). Hun er fire gange kåret til verdens bedste målmand (2012-2015)

