Fodboldlegende scorer 31 år yngre kæreste

Det er ikke første gang og nok heller ikke sidste gang, at man ser et par, hvor aldersforskellen er stor. Fodboldspilleren Romário har nu scoret sig en 22-årig. Selv er han 53

Det er efterhånden nogle år siden, at Romário de Souza Faria, bedre kendt som Romário, var med til at vinde VM-guldet for det brasilianske landshold i 1994.

I dag kan han triumfere med at være 53 år og have scoret en ung kvinde på blot 22 år. Ana Karoline Nazario arbejder til daglig i et administrationsjob, og hun offentliggjorde parrets status i et Instagram-opslag, hvor hun skriver:

'Kærlighed. Intet her i livet er tilfældigt. Folk kommer ind i ens liv af den ene eller anden grund for at lære os noget, og du lærte mig at elske. Kun jeg ved, hvad jeg føler for dig! En blanding af kærlighed, stolthed og vilje!'

Flere brasilianske medier har allerede afsløret fodboldspillerens nye status.

Romário har sønnen Romarinho på 25 år fra et tidligere forhold. Lige nu spiller han for den brasilianske klub Tupi. Det skriver Dagbladet.

Til venstre sidder Romario, hvor han fortæller at fodbold forbundet vil donere 500 gratis billetter til handikappede med lav indkomst. Foto: AP/Victor R. Caivano

Den brasilianske fodboldspiller har også i 2010 udvidet sit CV med jobbet som politiker, da han blev valgt ind af socialisterne til det brasilianske parlament. Senere har han haft et ønske om at komme ind i senatet i Rio de Janeiro. Han har senere haft meget fokus på fysisk handicappedes rettigheder og har kritiseret prisen for at holde VM i 2014.

