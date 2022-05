Fodboldpræsident anholdt i skræmmende pædofili-sag

Et regulært mareridt: Helt op på øverste niveau har man angiveligt kendt til et omfattende seksuelt misbrug af drenge i gabonesisk fodbold

Hundredevis af børn er gennem en årrække blevet misbrugt seksuelt i det centralafrikanske land Gabons fodboldsystem.

Det er den barske anklage, Fegafoot, det gabonesiske fodboldforbund, er rystet i sin grundvold over.

Tidligere spillere har fortalt til primært den engelske avis The Guardian, hvordan de af flere voksne - heriblandt U17-landstræner Patrick Assoumou Eyi - blev misbrugt som teenagere, mens de troede og håbede på et gennembrud som fodboldspiller.

Gennem flere måneder er sagen blevet undersøgt, og det er nu kommet så vidt, at myndighederne i Gabon er skredet til anholdelse af forbundets præsident, Pierre-Alain Mounguengui.

Har råbt op flere gange

Angiveligt har han haft kendskab til overgrebene i et for omverdenen endnu ukendt omfang, hvorfor han nu skal stå til regnskab for det - og primært fordi han ikke har gjort noget ved det.

Det fortæller hans advokat, Charles-Henri Gey, til nyhedsbureauet AFP.

- Alle i gabonesisk fodbold var klar over det. Jeg var en del af det system, og jeg råbte op om det flere gange. Jeg fortalte det endda flere gange til fodboldforbundet.

Sådan sagde den tidligere fodboldspiller Brice Makaya i januar til den engelske avis The Guardian.

Assoumou Eyi var U17-landstræner frem til 2017, hvorefter han blev teknisk direktør for fodboldligaen i delstaten Estuaire, der omfatter hovedstaden Libreville.

Yderligere to klubtrænere er blevet anholdt og tiltalt for seksuelle overgreb mod børn. Det drejer sig om Orphee Mickala og Triphel Mabicka. Alle tiltalte risikerer op til 30 års fængsel, hvis de kendes skyldige.

Vil fjerne ham som præsident

For den 64-årige Pierre-Alain Mounguengui er anholdelsen et voldsomt antiklimaks, efter han 16. april blev genvalgt som præsident og dermed har taget hul på sin tredje term på posten.

- Det er skørt. På nuværende tidspunkt er der ikke identificeret et eneste offer. Hele sagen er bare et forsøg på at få ham fjernet som præsident, tordnede advokaten efter anholdelsen.

Det internationale fodboldforbund, FIFA, har valgt selv at åbne en disciplinær sag mod alle tre trænere samt præsident Mounguengui.

Landets præsident, Ali Bongo Ondimba, har kaldt anklagen mod Patrick Assoumou Eyi for 'meget alvorlig' og overgrebene for 'uacceptable'. Han har desuden krævet en undersøgelse af alle Gabons idrætsforbund for at finde og eventuelt 'udslette seksuelle rovdyr', som det blev formuleret.

