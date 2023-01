Fodboldpræsident anklaget for grove seksuelle tilnærmelser

Præsidenten for det franske fodboldforbund, Noel Le Graet, bliver mødt med hårde anklager

En krise ulmer i fransk fodbold.

Præsidenten for det franske fodboldforbund, Noel Le Graet, anklages nemlig for grove seksuelle tilnærmelser.

Den franske avis L'Équipe og tv-kanalen BFM TV har talt med den 37-årige kvindelige agent Sonia Souid, der fremsætter anklagerne mod den magtfulde præsident.

Hun fortæller, at han ved flere lejligheder har gjort tilnærmelser til hende - han har på et tidspunkt sagt til hende, at han 'ville i seng med hende'.

- Det kom som et chok, siger hun til de franske medier.

- Han tror, han er urørlig. Og det kan virke som om, at han er det.

Sonia Souid er ikke begejstret for den franske fodboldpræsident. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

I tårer

I tv-interviewet med BFM TV bryder Sonia Souid ud i tårer. Hun fortæller om sit første møde med den nu 82-årige Noel Le Graet.

Hun troede dengang, at hun skulle mødes med chefen for fransk kvindefodbold, men i stedet dukkede Le Graet op alene med to glas champagne i hænderne, hvilket kom bag på Souid, der dengang var 28 år gammel.

De seksuelle tilnærmelser har ifølge hende stået på i perioden 2013-2017.

Fransk stormvejr

Den franske fodboldpræsident står i den grad i midten af et stormvejr.

Mandag udtalte han sig i arrogante og respektløse vendinger mod det franske fodboldfænomen Zinedine Zidane.

Han blev af radiostationen RMC spurgt om, hvordan han ville have det, hvis Zidane valgte at blive landstræner for Brasilien.

Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé var bestemt ikke tilfreds med Noel Le Graets udtalelser om Zidane. Foto: Francois Lo Presti/Ritzau Scanpix

- Han kan rejse hen, hvor han vil, måske til en klub. Hvis Zidane prøver at kontakte mig? Bestemt ikke. Jeg ville ikke engang tage telefonen, lød det kølige svar.

Og det fik blandt andet Kylian Mbappé til tasterne.

'Zidane er Frankrig, og vi viser ikke respektløshed over for en legende på den vis,' skrev Mbappé på Twitter.