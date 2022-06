Fodboldpræsident nægtet adgang til Qatar

Søndag skulle en UEFA-delegation fra forskellige lande rejse til Qatar i håbet om at lægge pres på VM-arrangørerne for at forbedre forholdene for bl.a. migrantarbejdere og homoseksuelle i landet.

Den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness blev imidlertid nægtet adgang ombord på flyet til Qatar. Det skriver norske NRK.

Årsagen skulle ifølge mediet være manglende dokumentation på en negativ coronatest.

Flere folk fra den norske presse blev også nægtet adgang til flyet i lufthavnen Gardermoen i Oslo.

Klaveness og hendes rejsefølge hævdede selv at være i besiddelse af netop en negativ coronatest, men ifølge oplysningerne fik de at vide, at Qatar har en registreringsside, som ikke godtog dokumenterne.

DBU's direktør, Jakob Jensen, deltager også i UEFA's delegation, der skal rejse tre punkter over for sheikerne i Qatar. Det kan du læse om her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

