Fodboldspiller døde i flystyrt - nu sagsøger klubben

For en uge siden var det præcis et år siden, at fodboldspilleren Emiliano Sala omkom efter en flyulykke, men for de implicerede klubparter er sagen endnu ikke lukket.

Således har den walisiske klub Cardiff, der kort inden ulykken havde købt Sala, sagsøgt den franske klub Nantes, hvor man hentede Sala.

Cardiff sagsøger Nantes for mulig medskyldighed i uagtsomt manddrab i forbindelse med Salas død.

Det skriver den franske avis L'Equipe ifølge nyhedsbureauet NTB.

Søgsmålet rettes særligt mod Nantes' brug af agenten Willie McKay, som waliserne mener, ikke havde licens til at agere agent.

Cardiff antyder, at McKay skulle have chartret ulykkesflyet uden tilladelse fra klubben, hvilket er årsag til den mulige medskyldighed.

I søgsmålet sagsøger Cardiff 'x' i Nantes, da man ikke er helt sikker på, hvem der bærer skylden. Det skal en domstol i Nantes nu finde ud af.

Allerede umiddelbart efter dødsulykken var der kontroverser mellem de to klubber, da Cardiff ikke ville betale overgangssummen for Sala.

Den økonomiske tvist blev indbragt for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som i slutningen af september afgjorde, at Cardiff skulle betale 45 af de 127 millioner kroner plus renter på fem procent fra og med 27. januar til Nantes.

Cardiff mente dog ikke, at klubben skulle betale noget, fordi alle papirer ikke nåede at blive underskrevet, da spilleren aldrig nåede frem.

Nu forsøger klubben altså at få flere penge ud af Nantes.

Sala havde været i Nantes for at sige farvel til sine holdkammerater, da han sammen med en pilot styrtede ned med et fly over Den Engelske Kanal 21. januar.

