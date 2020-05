Fodboldspiller erkender: Slog femårig søn ihjel

Det er en familietragedie af de store, der har ramt tyrkisk fodbold.

Den tidligere Süper Lig-spiller Cevher Toktaş har ifølge flere internationale og lokale medier, heriblandt Daily Sabah, indrømmet at have slået sin femårige søn ihjel.

Cevher Toktaş skulle selv være gået til politiet og have indrømmet sin frygtelige gerning.

Den tragiske historie tog sin begyndelse den 23. april, da fodboldspilleren lod sin søn indlægge på et lokalt hospital i Dortçelik.

Den lille dreng havde høj feber og hoste og udviste altså symptomer på Covid-19.

Efter et par timer på hospitalet tilkaldte Toktaş lægerne, fordi hans søn ikke kunne få vejret, og kort tid efter blev drengen erklæret død.

Lægerne så ingen tegn på noget mistænkeligt og antog, at drengen var død på grund af Covid-19. Men 11 dage senere gik Cevher Toktaş til politiet og forklarede, at han slog sin søn ihjel.

- Jeg pressede en pude ned mod min søn, der lå på ryggen. I et kvarter. Jeg pressede puden ned uden at løfte den. Min søn kæmpede imod. Da han stoppede med at bevæge sig, løftede jeg puden. Så kaldte jeg på lægerne for at fjerne mistanken mod mig, har Cevher Toktaş forklaret i politirapporten ifølge Daily Sabah.

Fodboldspillerens forbrydelse bliver ikke mindre horribel, da han bliver bedt om at svare på, hvorfor han slog sin søn ihjel.

- Jeg har aldrig elsket min yngste søn, efter han blev født. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke elskede ham. Den eneste grund til, at jeg slog ham ihjel den dag, er, at jeg ikke kunne lide ham. Jeg har ingen mentale problemer, forklarede Toktaş.

Efter sin tilståelse er de 32-årige fodboldspiller blevet fængslet og afventer nu sin retssag. Strafferammen giver mulighed for at idømme Toktaş livsvarigt fængsel.

Myndighederne har nu besluttet, at drengen skal obduceres.

Dødsfald kostede superstjernen: Sådan lever han i dag

Se også: Pernille Harder vækker opsigt: - Spring ud!

Se også: City-ejere på indkøb igen: Her er den nye klub

Se målene: Klumpfod sørgede for fest

Se også: Maradona i sorg: Han var bedre end mig