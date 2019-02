Fodboldspiller frygter for sit liv: Hjælp mig!

Hakeem al-Araibi risikerer at dø.

Ifølge hans egne udsagn har han allerede gennemgået tortur i hjemlandet Bahrain, og ender han der igen, er risikoen for at dø markant.

Lige nu befinder han sig i et fængsel i Thailands hovedstad, Bangkok, hvor myndighederne har placeret ham, efter han blev anholdt i lufthavnen 27. november, da han ankom med sin hustru for at holde bryllupsferie.

I skrivende stund venter al-Araibi på en høring, der skal afgøre, om han skal udleveres til Bahrain, der har søgt om det, fordi al-Araibi er idømt en fængselsstraf på ti år.

Ifølge hovedpersonen er den straf politisk motiveret og tager sit udgangspunkt i demonstrationerne i forbindelse med Det Arabiske Forår i 2011, hvor han som blot 17-årig var ved at udvikle sig til en særdeles interessant fodboldspiller med stort potentiale. Han blev dog anholdt og tilbageholdt i tre måneder, selvom det egentlig var hans bror, politiet havde i kikkerten.

I november 2012 blev han anholdt af myndighederne og sigtet for hærværk mod en politistation, selvom han afviste og dokumenterede, at han havde deltaget i en fodboldkamp, da hærværket fandt sted. I alt tilbageholdt de ham i 45 dage, hvor han blev udsat for tortur.

Til den tyske tv-station ARD har han fortalt: - De brugte tre timer på at slå mine ben hårdt, mens de sagde, at 'vi brækker dine knogler, vi ødelægger din fremtid, du kommer aldrig til at spille fodbold igen med de ben'.

Det skete dog ikke, og al-Araibi blev siden løsladt mod kaution.

Det lykkedes ham at flygte og kom til Australien i 2014, hvor han har opholdt sig lige siden, selvom styret i Bahrain har idømt ham fængselsstraf in absentia. Her blev han i 2017 tildelt asyl og skrev siden kontrakt med klubben Pascoe Vale FC i Melbourne.

Udelukkende politisk forfølgelse

Ifølge Human Rights Watch (HRW) følger Bahrain ikke Interpols regler i forsøget på at få ham udleveret.

Det skriver Minky Worden, der er direktør for Global Initiatives, i et indlæg på HRW’s hjemmeside.

- Jeg talte med al-Araibi i december fra hans celle, inden de flyttede ham til et andet fængsel og fratog ham hans telefon, skriver hun og citerer ham:

- Bahrain er et land uden menneskerettigheder. Mit liv er i fare.

Angiveligt skulle Bahrains kongefamilie være efter ham, fordi han har udtalt sig offentligt om myndighedernes tortur af sportsudøvere i landet.

- Bahrains regerings interesse i at få al-Araibi udleveret hænger ikke sammen med kriminalitet begået i Bahrain. Det er udelukkende politisk forfølgelse. Som flygtning burde han ikke blive udleveret til Bahrain. Det er klart. Det skulle være enden på historien, skriver hun.

Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP/Ritzau Scanpix

Human Rights Watch spørger meget passende, hvorfor han skulle anholdes, når Australien allerede havde tildelt ham asyl.

- Og han var bange. Anholdelsen har ikke bare spoleret hans bryllupsrejse – muligvis hans liv.

FIFA har allerede reageret ved at sende Federico Addiechi, der er chef for bæredygtighed og menneskerettigheder i forbundet, til Bangkok til høringen i denne uge.

Lagde sig ud med kongefamilien

Men Human Rights Watch vil have Gianni Infantino på banen.

- Præsident Gianni Infantino burde tale på hans (al-Araibi, red.) vegne. FIFA burde slå i bordet og påpege den reelle risiko ved en udlevering i form af forfølgelse og overtrædelser af international lovgivning og FIFA’s egne menneskerettigheder, skriver de.

I den forbindelse er det i øvrigt værd at notere sig, at vice-præsidenten i selvsamme FIFA hedder Sheikh Salman al-Khalifa og er medlem af Bahrains kongefamilie.

Det slår selvfølgelig gnister og stiller Infantino i en prekær situation. Det gavner heller ikke al-Araibis situation, at han har været efter netop Sheikh Salman al-Khalifa og anklaget ham for at undlade at stoppe forfølgelsen og torturen af sportsfolk, der deltog i demonstrationerne i Bahrain i 2011.

- Sheikh Salman har som vicepræsident i FIFA et ansvar for at udtale sig og stoppe udleveringen, og det gør han også, hvis han ellers er bekymret på vegne af asiatisk fodbold, skriver Minky Worden.

Prominente folk vil hjælpe

Et par andre prominente herrer har også meldt sig i koret.

I København kunne de måske nok spadsere ubemærket ned gennem Strøget, men i Australien er de stjerner. Dr. Richard Harris og Dr. Craig Challen er berømte down under for at have været en del af det internationale hold, der reddede 12 børn og deres fodboldtræner fra en grotte i netop Thailand sidste sommer.

De to dykkere blev i hjemlandet belønnet med titlen som Australians of the Year 2018.

Harris og Challen har skrevet et brev til Thailands premiereminister, Prayut Chan-o-cha, hvor de med opbakning fra det australske udenrigsministerium opfordrer til en løsladelse af Al-Araibi.

Ifølge udenrigsminister Marise Payne har Australien nu involveret sig ’på højeste niveau’ med den thailandske regering for at sikre hans hjemkomst til Melbourne snarest muligt.

- Jeg gjorde det selv, da jeg var i Bangkok sidste måned. Der er juridiske veje, der skal følges, men vi følger det tæt, siger hun til avisen The Guardian og tilføjer, at de australske myndigheder har sikret sig, at al-Araibis advokat har de bedste forudsætninger for at gøre sit arbejde...

Billeder af al-Araibi iført lænker og bare tæer på vej til en høring fik premiereminister Scott Morrison til at skrive til sin thailandske kollega for anden gang.

- Jeg har skrevet til ham igen, fordi billederne af Hakeem rystede mig forleden. Det var hårdt at se, konstaterede han overfor Sky News.

- Jeg har mindet den thailandske premiereminister om, at australierne føler meget, meget stærkt for det her, sagde Morrison.

Sagen har fået opmærksomhed fra flere notabiliteter i international fodbold. Heriblandt Gary Lineker, Didier Drogba og den tidligere anfører for det australske landshold Craig Foster.

Sidstnævnte vil mødes med Scott Morrison for at diskutere sagen, ligesom han ventes at rejse til Geneve for at møde repræsentanter for FN.

Imens kan al-Araibi så sidde i sin celle og vente og håbe. Ifølge anklagemyndigheden i Bangkok kan han muligvis sidde der helt frem til august, før man kommer til en dom.

