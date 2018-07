Fodboldspiller myrdet - anden spiller mistænkt

En argentinsk målmand er blevet myrdet, og en anden spiller er anholdt og mistænkt for mordet

Han voksede op på akademiet i den argentinske storklub River Plate, hvor også stjerner som Hernan Crespo, Gonzalo Higuain og Alfredo Di Stefano har været, men han lykkedes aldrig med at få debut på A-holdet og har i stedet spillet i flere argentinske klubber på B-niveau - senest Club Atlético Uruguay.

Nu er den 25-årige argentinske målmand Facundo Espindola på tragisk vis blevet myrdet.

- Vi ved ikke, hvad der skete. Der findes en video af mordet, det er alt, hvad vi ved. Jeg håber, at folk respekterer vores families smerte, og at retfærdigheden sker fyldest, siger spillerens bror Jorge Espindola ifølge Olé.

- Facu var en utrolig fin person - en solstråle. Han var min bror, og jeg kommer aldrig til at få ham tilbage, lyder det fra den afdøde spillers bror.

Også målmandens klub, Club Atlético, har bekræftet drabet.

- I dette smertefulde øjeblik vil vi udtrykke vores dybeste medfølelse til hans familie og venner, skriver klubben på Facebook.

Foreløbig er to personer anholdt og mistænkt for mordet, og den ene er mystisk nok også professionel fodboldspiller.

Der er tale om Nahuel Oviedo, der spiller for klubben San Telmo i den argentinske tredje division, og som også tilbage i 2011 har afsonet en dom for røveri. Han er nu tilbageholdt hos politiet sammen med en ven fra Paraguay, der også er under mistanke.

SUCESO | El portero argentino Facundo Espíndola muere apuñalado a las puertas de un local de copas... y acusan del asesinato a otro futbolista, el jugador Nahuel Oviedo https://t.co/uCSZSvDKuf pic.twitter.com/04nTFYBa6U — Deportes (@vozdeportes) 23. juli 2018

28-årige Oviedo var netop vendt tilbage efter en skade og spillede for få dage siden træningskamp for San Telmo.

Årsagen til drabet er endnu ukendt. Målmanden var indblandet i nogle diskussioner uden for en bar i Hurlingham-området i Buenos Aires. En kniv blev rettet mod Espindolas strube, og ifølge Marca døde han nærmest øjeblikkeligt, og den 30 centimeter lange kniv blev senere fundet nogle kvarterer væk.

