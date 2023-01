Fodboldspiller stoppet med 100 kg kokain i tasken

29-årig midtbanespiller risikerer flere års fængsel efter at være blevet nappet i lufthavnen

Jean-Manuel Nedra er i alvorlige vanskeligheder.

Den 29-årige fodboldspiller sidder, mens disse linjer skrives og nok også en rum tid efter, i fængsel i Frankrig.

Han er sigtet for at have været i besiddelse af 100 kg kokain - gemt i kufferter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sammen med en bekendt blev spilleren fra Martinique i Caribien stoppet i Charles de Gaulle-lufthavnen uden for Paris, og nu sidder de så varetægtsfængslet.

- Uden at kende til omfanget af hans medvirken, har vi ladet os fortælle, at én af vores spillere er anholdt i Roissy (de Gaulle, red.) for narkosmugling, skriver hans arbejdsgiver, fodboldklubben Aiglon du Lamentin hjemme på Martinique - og fortsætter:

- Lad os være stærkere end nogensinde og stå sammen, så vi kan fortsætte arbejdet med at uddanne gennem sport for at bekæmpe denne plage, beskytte og minde vores unge om risici, konsekvenser og misbrug i dette miljø.

Nedra er et kendt ansigt på Martinique, hvor han har spillet på højeste niveau i ti år.

Han og makkeren havde pakket de 100 kg kokain ned i deres kufferter, men med den mængde herskede der ikke den store tvivl hos tolderne, da de først fik lynet bagagen op.

Nedra er fortsat varetægtsfængslet, mens den unavngivne makker allerede er blevet løsladt.

Bliver han kendt skyldig i narkosmugling, står Jean-Manuel Nedra til adskillige års fængsel.