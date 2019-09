Fodboldstjerne dømt for våben og vold

Fodboldspilleren Arda Turan er kendt skyldig i en række forhold, men han slipper for en tur i spjældet.

Ifølge det britiske medie Sky Sports blev tyrkeren idømt to år og otte måneders betinget fængsel for at være i besiddelse af en pistol, for at affyre et skud og for vold. Han var også sigtet for seksuel chikane, men her blev han ikke fundet skyldig.

Sidste år var han impliceret i et slagsmål med den tyrkiske sangstjerne Berkay Sahin på en natklub i Istanbul, og her brækkede Turan sangerens næse.

Senere ankom Turan til et hospital med en pistol, og han affyrede et skud i jorden, hvilket skabte panik.

Anklageren havde krævet Turan fængslet i 12 og et halvt år for episoden.

32-årige Arda Turan er en stor fodboldstjerne i hjemlandet Tyrkiet, hvor han siden januar 2018 har spillet for Basaksehir.

Ifølge Basaksehir er Turan blevet straffet af klubben med en bøde på knap tre millioner danske kroner.

Turan spillede for spanske Atlético Madrid fra 2011 til 2015, hvorefter han skiftede til Barcelona, hvor han aldrig har fået sit gennembrud.

Formelt set er han stadig ejet af Barcelona, men hans kontrakt udløber til sommer, hvor lejeopholdet også er sat til at ophøre.



