Fodboldstjerne overfalder forældre

Den tidligere Inter-stjerne, Fredy Guarin, blev torsdag morgen arresteret i Envigado, Colombia, efter at have været i voldelig konflikt med sine forældre.

Det skriver blandt andre colombianske medier og spanske Marca.

Den 34-årige midtbanespiller, der nu repræsenterer Millonarios i sit hjemland, havde bedt klubben om at få et par dage fri af personlige grunde, men siden gik alt tilsyneladende galt under et besøg hos forældrene.

Det viser denne blodige video, der angiveligt er optaget udenfor forældrenes hjem.

Marca har talt med en lokal journalist, Guillermo Arango, der fortæller, at Millonarios vil støtte og hjælpe deres spiller.

Politiet mener omvendt, at Guarin var påvirket af stoffer, da han blev anholdt.

’Han angreb sine forældre fysisk, og de bad politiet om at føre ham væk’, hed det i en udtalelse fra politiet.

Forældrene måtte tilkalde politiet for at slippe af med deres voldelige søn, fortæller samme myndighed. Foto: Alberto Lingria/AFP/Ritzau Scanpix

Guarin spilled for Boca Juniors i Argentina, før han i 2006 landede i Europa hos franske Saint-Etienne. Senere havde han et succesrigt ophold hos FC Porto, før han spillede over 100 kampe for Inter.

Han optrådte herefter for kinesiske Shanghai Shenhua, før han vendte hjem til Sydamerika og brasilianske Vasco da Gama. I år vendte han så helt hjem til Colombia og Milionarios.

Spørgsmålet er, hvor hans fodboldkarriere står, hvis han bliver kendt skyldig i at have overfaldet sine forældre.

