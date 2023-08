Fodboldstjernen Dani Alves officielt tiltalt for voldtægt

Fodboldspilleren Dani Alves er nu officielt tiltalt for voldtægt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag med henvisning til en spansk dommer, som mener, at der er nok beviser i sagen til en tiltale.

I mandags skrev nyhedsbureauet AFP, at brasilianeren med en fortid hos blandt andre FC Barcelona ville blive tiltalt for en voldtægt, som skulle have fundet sted i Barcelona i december sidste år.

40-årige Alves, der mest spiller højre back, og som nok mest huskes fra sin tid i FC Barcelona, blev i januar i år varetægtsfængslet i netop Barcelona, efter at han var blevet anholdt.

Det seksuelle overgreb skulle være sket 30. december sidste år på natklubben Sutton i Barcelona.

Ifølge spanske medier indgav en kvinde 2. januar en klage over Alves, som i første omgang nægtede alt.

I april ændrede han forklaring og sagde, at han og kvinden havde haft sex på et toilet på natklubben, men det skete ifølge ham med kvindens samtykke.

Alves sagde dengang, at han i første omgang havde løjet, fordi han ikke ville indrømme over for sin kone, at han var hende utro.

Fra 2008 til 2016 spillede han for FC Barcelona. Det gjorde han også fra november 2021 til juli 2022. Han er noteret for over 400 optrædener for den spanske storklub, som han har vundet et hav af titler med.

I sin første tid i Barcelona var han blandt andet med til at vinde det spanske mesterskab seks gange samt Champions League tre gange.

Alves har også spillet for klubber som Sevilla, Juventus og Paris Saint-Germain. Senest spillede han for mexicanske Unam, som imidlertid ophævede hans kontrakt, da sagen kom frem.

På det brasilianske landshold har Alves spillet 126 kampe siden sin debut tilbage i 2006.

Alves var med ved det seneste VM i Qatar, hvor han kom på banen i to kampe. Med Brasilien har han været med til at vinde Copa America, det sydamerikanske mesterskab, to gange.

/ritzau/