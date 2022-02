Første gang i 22 år

Pierre-Emerick Aubameyang bliver første spiller i mindst 22 år til at score hattrick i den tyske, engelske, franske og spanske liga

Det ser ud til, at den spanske storklub FC Barcelona har ramt plet med transferen af deres nye angrebsstjerne, gaboneseren Pierre-Emerick Aubameyang.

Han skulle blot bruge tre kampe til at score hattrick for sin nye klub, og han skriver sig hermed ind i historiebøgerne.

Det er nemlig langt fra første gang, at Aubameyang scorer hattrick. Han har nemlig nettet tre gange i en kamp adskillige gange i flere klubber i Europa.

Angriberen har også været garant for scoringer i sine tidligere klubber, hvor det er blevet til hattrick i engelske Premier League, i den tyske Bundesliga, i franske Ligue 1, og for nylig i spanske La Liga, og bliver dermed første spiller i det 21. århundrede til at score i fire af Europas største ligaer. Det skriver Sky Sports.

Aubameyang i færd med at udføre hans signaturfejring i søndagens sejr over Valencia. Foto: Pablo Morano/Ritzau Scanpix

Vejen til Barcelona

Hans første europæiske hattrick blev smækket ind for den franske klub Saint-Etienne i februar 2012, hvor han nettede tre gange mod klubben Lorient.

I 2013 blev han købt af den tyske klub Borrusia Dortmund, hvor han lavede hattrick i sin første kamp i den gule trøje. Det var imod FC Augsburg.

Angriberens første hattrick for Dortmund faldt i den første kamp for den tyske klub. Foto: Kerstin Joensson/Ritzau Scanpix

Han kom i 2018 til Arsenal, hvor han scorede hattrick imod Leeds.

Aubameyang med kampbolden efter sin hattrick imod Leeds. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

For nylig er han skiftet til den spanske klub FC Barcelona, hvor han søndag scorede det historiske hattrick imod Valencia.

Omvendt ser det sort ud for den danske Barcelona-angriber Martin Braithwaite, som ikke har fået fast spilletid efter hans skade i efteråret.

Det er blot blevet til 15 minutters spilletid til Martin Braithwaite i Copa del Rey, mens han ikke har spillet i La Liga, siden han blev skadesfri.