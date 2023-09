Football Leaks-bagmanden idømt fire års betinget fængsel

Hackeren Rui Pinto blev mandag idømt fire års betinget fængsel i en sag om lækage af hemmelige dokumenter i international fodbold.

Sådan lyder mandagens kendelse fra en domstol i Portugal, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Den 34-årige portugiser, der stod bag Football Leaks, kunne have fået op til ti års fængsel, men med den betingede dom slipper han altså for at skulle ruske tremmer.

Lækkede dokumenter

Fra 2015 til 2019 hackede Pinto sig vej til mere end 70 millioner dokumenter. Nogle af dokumenterne lækkede han til en række medier, mens andre blev lagt ud på hjemmesiden Football Leaks.

Dokumenterne afslørede skattesnyd, indhold af spillerkontrakter, hemmelige udbryderplaner, brud på Financial Fair Play og meget andet.

Der var rejst i alt 90 anklagepunkter mod den 34-årige portugiser, der risikerede mellem to og ti års fængsel.

Fortryder

Han blev frikendt i flere af anklagepunkterne, men blev altså dømt skyldig i blandt andet forsøg på afpresning og for på ulovlig vis at skaffe sig adgang til dokumenter.

Efter domsafsigelsen begrundede dommer Margarida Alves, hvorfor straffen blev, som den blev. Hun har blandt andet lagt vægt på, at Rui Pinto har givet udtryk for fortrydelse.

- Der er ingen grund til, at han skal afsone straffen i fængslet. Retten håber, at hans fortrydelse er seriøs, og at han fra nu af afholder sig fra at udføre handlinger, som er beskrevet her, lød det ifølge Reuters fra dommeren.

Rui Pinto har erkendt, at han skaffede sig adgang til de mange dokumenter på ulovlig vis, men at han ser sig selv som aktivist og whistleblower.

Pinto blev arresteret i Ungarn i 2019 og udleveret til Portugal.

Da retssagen begyndte i 2020, fortalte han, at han havde været chokeret over sine opdagelser.

Flere gange er dommen i sagen blevet udsat.