For andet år i træk: Klopp årets træner

For andet år i træk er Jürgen Klopp fra Liverpool blevet kåret som årets træner ved FIFA The Best prisuddelingen, som afvikles torsdag aften.

Liverpool-managerne var nomineret sammen med landsmanden Hansi Flick fra Bayern München samt Marcelo Bielsa fra Leeds United. Og her trak Jürgen Klopp altså det længste strå.

Jürgen Klopp førte Liverpool til deres første engelske mesterskab siden 1990 i den forgangnge sæson. I forrige sæson førte han holdet til Champions League-titlen.

- Jeg har så mange mennesker at takke og mest af alt mine assistenttrænere. Hvis jeg havde vidst, at vi ville vinde den her, ville mine trænere være her med mig. Det, vi gjorde det sidste år, handler om disse drenge.

- Vi drømte ikke 30 år, men vi har drømt i et par år. Det var helt usædvanligt, og vi havde alle et specielt år på en desværre ikke så positiv måde, men i det mindste for Liverpool-fans kunne vi lave nogle højdepunkter i en vanskelig periode. Jeg havde ingen idé om, hvordan det ville føles, og det føltes absolut overvældende, siger Jürgen Klopp.

Liverpool topper i øjeblikket Premier League og er altså godt på vej mod et nyt mesterskab.