For syg til at blive afhørt - billederne afslører noget andet

Franz Beckenbauer, den tyske fodboldkejser, forstår stadig at fyre kanonen af.

Det fremgår af billedet, som er taget 13. juli ved hans egen golfturnering i Bad Griesbach i Sydtyskland.

Men egentlig burde han ikke have været til stede. Han er nemlig syg. Det har han oplyst til den schweiziske statsanklager, som derfor indtil videre har fredet Beckenbauer i en korruptionssag, der kan ende med en fængselsstraf til en af historiens største fodboldspillere.

Fodboldens baglokaler

Beckenbauer har deltaget i snuskede aftaler i fodboldens baglokaler. Han fik under Sepp Blatter tidligt en plads i FIFA’s magtfulde eksekutivkomite, og Beckenbauer har taget del i en række tvivlsomme afgørelser om placeringen af VM-slutrunderne.

Blatter hentede i 2008 Beckenbauer ind i FIFA's magtfulde eksekutivkomite. Foto: AP

I den forgangne uge offentliggjorde den schweiziske statsanklager et anklageskrift mod FIFA’s tidligere generalsekretær Urs Linsi samt tre tidligere chefer i det tyske fodboldforbund, Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger og Wolfgang Niersbach. Zwanziger og Niersbach har begge siddet i FIFA's eksekutivkomite. Begge forlod den i skam.

Det er tunge drenge, men dog ikke i samme vægtklasse som Beckenbauer, der er den femte mand under anklage for svindel i forbindelse med Tysklands VM i 2006.

Men anklagemyndigheden oplyser, at den i juli besluttede at behandle Beckenbauers sag på et senere tidspunkt, fordi han af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at lade sig afhøre.

Den afgørelse traf anklagemyndigheden samtidig med, at 73-årige Beckenbauer stillede sig frem ved sin egen golfturnering, ’Kaiser-Cup’, og lod sig interviewe af de lokale medier.

Hovedmanden i affæren

Kejseren har to hjerteoperationer bag sig, og han har fået en kunstig hofte. Ved turneringen spillede han ikke med, fordi han havde fået en øjeninfektion, men han forsikrede, at han vil være klar næste år.

Spørgsmålet er så, om han bliver frisk nok til at tage plads på anklagebænken i Schweiz, inden sagen falder for forældelsesfristen i april næste år.

Man kan få den tanke, at schweizerne freder ikonet Beckenbauer, selv om han er hovedmanden i hele affæren.

Beckenbauer har tidligere fået en irettesættelse af FIFA, fordi han ikke i første omgang ville afgive vidneforklaring om sin rolle, da Rusland og Qatar fik tildelt VM i 2018 og 2022. Dengang trak han sig tilbage til sin vingård, Lammershoek, i Sydafrika, som han har sammen med sine to faste væbnere, Fedor Radmann og Andreas Abold. Her fremstiller de vinen Libero nr. 5. Foto: Privatfoto

Ifølge anklageskriftet optog Beckenbauer på vegne af den tyske VM-komite, men i sit eget navn, i 2002 et lån på 70 millioner kroner hos franskmanden Robert Louis-Dreyfus, som var øverste chef i Adidas.

Via et schweizisk advokatfirma blev pengene kanaliseret videre til et Qatar-selskab, som er ejet af Mohammed Bin Hamman. Beckenbauer og Bin Hammam sad sammen i FIFA’s eksekutivkomite.

Bin Hammam blev kendt som manden, der bestak alle og enhver, når slutrunder skulle fifles på plads. Han er udelukket fra fodbold på livstid på grund af korruption.

Tysk presse har spekuleret i, at Beckenbauer overlod de 70 millioner til Bin Hammam, som skulle sørge for at betale en række eksekutivkomitemedlemmer for deres stemme på det tyske VM-værtsskab.

Langt fra pletfri

Ekstra Bladet kunne i 2017 fortælle om en mistænkelig overførsel fra Beckenbauer og kompagni på 400.000 kroner til eksekutivkomitemedlemmet Jack Warner fra Trinidad Tobago. Han var kendt for at række hånden frem, selv når han sov. Warner er også udelukket på livstid på grund af korruption.

Da Robert Louis-Dreyfus i 2005 rykkede for at få lånet på 70 millioner kroner tilbage fra Beckenbauer, blev pengene udbetalt fra en konto i det tyske fodboldforbund. Via Urs Linsi i FIFA blev pengene indsat på en konto, som Louis-Dreyfus havde i en schweizisk bank.

Beckenbauer og hans tre kumpaner forklarede dengang bestyrelsen i det tyske fodboldforbund, at de 70 millioner var udbetalt til FIFA til brug for åbningsceremonien ved VM i 2006. En klar omgåelse af sandheden.

Da Beckenbauer var aktiv fodboldspiller, var han kendt for at glide af på alle tacklinger. Hans tøj var pletfrit og behøvede ikke at blive vasket.

Nu er spørgsmålet, om han også formår at glide af på angrebene fra den langsommelige schweiziske anklagemyndighed. En del tyder på det. Men pletfri er han ikke længere.

Qatar vil ikke hjælpe med at opklare, hvor de 70 millioner kroner fra Beckenbauer til Bin Hammam, th, forsvandt hen. Foto: Ritzau Scanpix.

Qatar vil ikke hjælpe

I forsøget på at trænge til bunds i sagen om Beckenbauers pengeoverførsler til Bin Hammam i Qatar har den schweiziske statsanklager bedt myndighederne i Qatar om hjælp.

Det skete i september 2016. Qatar har stadig ikke svaret.

Det betyder, at Qatar, som skal være vært for VM i fodbold i 2022, ikke vil bidrage til at opklare en af de større korruptionssager i international fodbold.

Det er en oplysning, som burde få FIFA til at reagere over for Qatars VM-værter, men indtil videre har der været total tavshed fra FIFA-præsident Gianni Infantino og kompagni i hovedkvarteret i Zürich.

Forsvandt med en kuffert fuld af dollar

Tyskland fik VM i 2006 efter en intens afstemning i FIFA’s eksekutivkomite i Zürich i Schweiz i 2000.

Den britiske journalist og forfatter, Andrew Jennings, som tidligere har arbejdet for Ekstra Bladet, har i bogen ’FIFA-Banden’ beskrevet forløbet på følgende måde:

’Efterhånden som afstemningsdagen nærmede sig, blev der lobbyet, trukket i ærmer og hvisket. Tyskland var bange for, at det blev uafgjort 12-12. I så fald skulle Sepp Blatter placere den afgørende stemme, og han havde på forhånd erklæret, at så ville han stemme på Sydafrika.

I anden afstemningsrunde stod Tyskland og Sydafrika lige med 11 stemmer hver. England fik to og blev elimineret. En af stemmerne på England blev afgivet af New Zealands Charlie Dempsey. Han havde fået mandat af sit regionale forbund i Oceanien til at stemme på England, og hvis de faldt fra, skulle han stemme på Sydafrika.

Selv hvis Tyskland kunne få den anden flydende stemme, ville resultatet stadig blive uafgjort, og Blatter ville være nødt til at støtte afrikanerne. Resultatet var indlysende: Vi ses i Cape Town i 2006.

De stemte en sidste gang: Tyskland 12 stemmer, Sydafrika 11 stemmer! Vi ses i München i 2006. Men det var kun 23 stemmer. En havde ikke stemt. Hvem var det? Det var Dempsey. Han havde forladt lokalet mellem afstemningerne. Han var i lufthavnen i Zürich for at nå et fly hjem.

Charlie undgik reporterne, så godt han kunne, men trængt op i en krog, plaprede han om ’utåleligt pres’ på aftenen forud for afstemningen. Hvad var det, der havde intimideret denne hårdtslående, hårdføre, gammeldags slagsbror?

Ingen uden for FIFA troede på Dempsey. Han havde kun én funktion ved FIFA-mødet: At afgive en stemme. Nu var han sikker på at blive smidt ud som præsident for Oceanien.

Der foregik noget meget mystisk og beskidt her. Der spredte sig hurtigt rygter om, at Fedor Radmann (Beckenbauers løjtnant, red.) havde ’købt’ Charlie.

Da det lå til at blive uafgjort 12-12, aftalte de, at Charlie skulle forlade afstemningen, tage tilbage til Dolder Grand Hotel og hente en kuffert, som var blevet efterladt til ham i garderoben. Den indeholdt 250.000 dollar. Han ville blive hastet til lufthavnen i en taxi, så han kunne nå flyet hjem.

Charlie døde i 2008 i en alder af 86, og vi finder måske aldrig ud af, hvad der ansporede ham til at smide sin karriere inden for fodbold i Oceanien over bord.’

Det kan i øvrigt tilføjes, at Charlie Dempsey i 2004 fik FIFA’s fortjenstmedalje.

