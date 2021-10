Forklarer specielt skifte: Træt af bundhold

Et af sommerens mere overraskende klubskifte stod den svenske landsholdsangriber Robin Quaison for.

Han havde nemlig kontraktudløb hos Mainz 05, hvor han i de seneste år har været fast mand og scoret en del mål i Bundesligaen, og den kontrakt forlængede han ikke. I stedet valgte svenskeren at rykke til Saudi-Arabien for at tørne ud for Al-Ettifaq som blot 27-årig.

Og det er der en særlig grund til: Han var træt af at spille for bundklubber i Europa.

- Det var en lang refleksionsperiode under og efter EM, og jeg følte, at Al-Ettifaq var dér, jeg ville hen. Siden jeg forlod AIK for syv år siden, har jeg kæmpet i bunden (af ligaer, red.). Jeg var lidt træt af det. Klubberne i Europa, der kom med konkrete tilbud til mig, var hold, der kunne blive bundhold i denne sæson. Mentalt kunne jeg ikke holde det ud, siger Robin Quaison til Fotbollskanalen.

I Mellemøsten er der generelt et ry for høje lønninger, men Robin Quaison nedspiller rollen, som penge spillede i hans skifte.

- Som jeg forsøgte at forklare: Det meste handler om det mentale. Og i Europa tjener folk heller ikke dårlige penge, siger han og tilføjer desuden, at han niveauet er bedre, end han frygtede.

Man kan til gengæld sige, at svenskeren ikke helt fik sit ønske om at undgå bundklubber opfyldt. Al-Ettifaq er nummer 12 ud af 16 i den saudiarabiske liga og er kun to point over nedrykningsstregen.

Tidligere i karrieren har Robin Quaison spillet for Palermo i Serie A.